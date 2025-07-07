07 июля 2025

Путин увеличил штрафы за нарушения ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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За отказ остановиться перед полицейским будут штрафовать до 10 тысяч рублей
За отказ остановиться перед полицейским будут штрафовать до 10 тысяч рублей Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. В частности, многократно выросли санкции за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и за уклонение от весового контроля. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов. 

«За отказ остановить транспортное средство по требованию полицейского водителям грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Ранее санкция за такое нарушение составляла всего 500–800 рублей. Ужесточение наказания направлено на повышение дисциплины на дорогах и снижение числа правонарушений», — указано в тексте федерального закона на сайте правовых актов. 

Кроме того, новым законом установлен штраф в 600 тысяч рублей за отказ пройти весовой и габаритный контроль транспорта. За нарушение порядка подачи сведений в систему выдачи спецразрешений на движение грузовиков граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей, юридические — от 50 до 150 тысяч.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что с 2025 года штрафы за нарушения ПДД в России вырастут в среднем на 50%, а скидка за быструю оплату сократится до 25%. Эксперты считают, что это нужно для пополнения бюджета, а не для повышения безопасности.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. В частности, многократно выросли санкции за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и за уклонение от весового контроля. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.  «За отказ остановить транспортное средство по требованию полицейского водителям грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Ранее санкция за такое нарушение составляла всего 500–800 рублей. Ужесточение наказания направлено на повышение дисциплины на дорогах и снижение числа правонарушений», — указано в тексте федерального закона на сайте правовых актов.  Кроме того, новым законом установлен штраф в 600 тысяч рублей за отказ пройти весовой и габаритный контроль транспорта. За нарушение порядка подачи сведений в систему выдачи спецразрешений на движение грузовиков граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей, юридические — от 50 до 150 тысяч. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что с 2025 года штрафы за нарушения ПДД в России вырастут в среднем на 50%, а скидка за быструю оплату сократится до 25%. Эксперты считают, что это нужно для пополнения бюджета, а не для повышения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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