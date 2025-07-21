Бывший пермский мэр-старожил возвращается во власть

Экс-глава Еловского округа Чечкин решил стать депутатом думы

Антон Чечкин руководил территорией с 2015 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывший глава Еловского района Антон Чечкин, руководивший территорией с 2015 года, выдвинул свою кандидатуру на выборы депутатом местной думы. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы».

«Чечкин Антон Алексеевич. Дата рождения — 07.07.1978. Место работы — МОУ „Еловская СОШ“, директор», — говорится на портале.

Антон Чечкин баллотируется по трехмандатному округу №5. Среди его конкурентов — завхоз филиала «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в Елово Михаил Шадрин (самовыдвижение), действующий депутат и учитель Светлана Селянинова (ЕР), библиотекарь Анна Пустовалова (ЕР), безработный Александр Денисов (ЛДПР). Шансы на победу у экс-мэра — очень высокие.

Чечкин ушел с поста главы территории в январе 2025 года по семейным обстоятельствам. В феврале он был назначен директором местной школы. Новым мэром Елово стал заместитель Чечкина Евгений Кустов.

Источники URA.RU предполагают, что в сентябре после выборов Чечкин может занять пост спикера. «Он отлично знает территорию. Еловский округ — муниципалитет непростой, дотационный, сельский, но перспективный с точки зрения развития. Он находится на Каме и входит в туристический маршрут. Учитывая, что новым мэром стал зам Чечкина Кустов, то после выборов они продолжат совместную работу», — говорят инсайдеры. И добавляют, что Чечкин ушел по семейным обстоятельствам: у краевых властей не было претензий к его работе.