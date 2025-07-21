Мощный ливень уничтожил фасад «Пятерочки» в московском районе Солнцево. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место обрушения фасада «Пятерочки» ограждено лентой
Место обрушения фасада «Пятерочки» ограждено лентой Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

В Москве, в районе Солнцево, фасад магазина «Пятерочка» полностью разрушен ливнем. Об этом сообщают очевидцы.

На кадрах видно, что фасад магазина находится далеко не в лучшем состоянии. Вокруг места обрушения установлена оградительная лента.

Помимо этого, ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве обрушился потолок в торговом центре «Павелецкая Плаза». Тогда потолок обрушился прямо перед эскалатором. О пострадавших информации не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве, в районе Солнцево, фасад магазина «Пятерочка» полностью разрушен ливнем. Об этом сообщают очевидцы. На кадрах видно, что фасад магазина находится далеко не в лучшем состоянии. Вокруг места обрушения установлена оградительная лента. Помимо этого, ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве обрушился потолок в торговом центре «Павелецкая Плаза». Тогда потолок обрушился прямо перед эскалатором. О пострадавших информации не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...