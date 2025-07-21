Место обрушения фасада «Пятерочки» ограждено лентой
новость из сюжетаМощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье
В Москве, в районе Солнцево, фасад магазина «Пятерочка» полностью разрушен ливнем. Об этом сообщают очевидцы.
На кадрах видно, что фасад магазина находится далеко не в лучшем состоянии. Вокруг места обрушения установлена оградительная лента.
Помимо этого, ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве обрушился потолок в торговом центре «Павелецкая Плаза». Тогда потолок обрушился прямо перед эскалатором. О пострадавших информации не поступало.
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