Второй мост за сутки рухнул в Подмосковье из-за дождей

Второй за сутки мост обрушился в Подмосковье из-за сильных дождей. Как сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева, из-за обильных осадков и резкого подъема уровня воды частично разрушен мост через реку Песочная.
«В результате аномально обильных осадков произошло подтопление и разрушение моста через реку „Песочная“.», — сообщила Витушева в своем telegram-канале. В результате происшествия несколько жилых домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.
Кроме этого, подъезд к садоводческому товариществу и коттеджному поселку «Сысоево Парк» сейчас затруднен. На место происшествия направлены оперативные и коммунальные службы для оценки ситуации и организации временных маршрутов.
Это уже второй случай обрушения моста за последние сутки: ранее утром 21 июля в Наро-Фоминском районе из-за дождей был поврежден еще один мост. Без транспортного сообщения остались часть деревни Алексино, а также садовые товарищества «Верейское» и «Исьма».
По данным синоптиков, за прошедшие сутки в Московской области выпала месячная норма осадков. Эксперты предупреждают о сохранении неблагоприятной погоды: ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду и выпадение до 40% месячной нормы осадков в течение дня. Какова обстановка в столице РФ из-за непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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