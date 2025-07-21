В Госдуме предложили ввести компенсацию некоторым автомобилистам

Депутаты Госдумы предложили расширить полисы ОСАГО, чтобы водители могли получать компенсации за автомобили, пострадавшие из-за затоплений во время непогоды. С соответствующим обращением к председателю правительства Михаилу Мишустину выступили члены фракции «Новые люди» Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов.
«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений», — говорится в обращении парламентариев. Информацию об этом передает ТАСС.
Авторы инициативы указывают, что сегодня обязательная страховка ОСАГО покрывает только ответственность перед третьими лицами, но не предполагает защиту самого автомобиля в случае стихийных бедствий. По их мнению, это приводит к дополнительной финансовой нагрузке на владельцев транспорта: все расходы по ремонту после затопления ложатся на плечи самих граждан. Депутаты считают подобную ситуацию несправедливой, особенно для тех автовладельцев, кто не может позволить себе оформление дополнительного полиса КАСКО.
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