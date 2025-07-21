Воробьев сообщил о возгорании частного дома после падения БПЛА

В Ивантеевке (городской округ Пушкино Московской области) после падения обломков сбитого беспилотника произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«В Ивантеевке (городской округ Пушкино) после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом на улице Басова», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших не зафиксировано.
По словам главы региона, на момент возгорания в доме находился мужчина. Воровьев уточнил, что гражданин сумел самостоятельно покинуть здание до прибытия экстренных служб.
Специалисты оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий падения. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. Участвующие в ликвидации последствий специалисты проводят оценку ущерба и занимаются разбором завалов.
Ранее сообщалось, что в Ивантеевке загорелся частный дом. До этого, по словам очевидцев, был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв.
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