Жители подмосковного города Ивантеевка записали на видео уничтожение украинского БПЛА. На видео видно, как ПВО сбивает вражеский беспилотник самолетного типа.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточил он.
Очевидцы опубликовали кадры уничтожения беспилотника. «Момент уничтожения ВСУшного дрона над подмосковной Ивантеевкой», — подписал видео очевидца telegram-канал Mash. Сообщается, что после поражения БПЛА его обломки упали на крышу частного дома, в результате чего вспыхнул пожар.
Ранее сообщалось, что в Ивантеевке загорелся частный дом. До этого, по словам очевидцев, был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв.
Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, возгорание вызвало падение обломков сбитого беспилотника. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работает МЧС.
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