В Белгородской области адвокат незаконно продавал квартиры умерших

Против адвоката из Белгородской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в продаже квартир умерших людей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«В течение двух лет он находил умерших жителей Старооскольского городского округа, не имевших наследников, после чего с помощью подставных лиц, которые по поддельным документам подтверждали родство с умершими, оформлял на них жилье», — указано в материале РБК. Адвокату грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее в Челябинской области была раскрыта подобная мошенническая схема: жительница Еманжелинского района вместе с сообщниками оформляла завышенные сделки купли-продажи домов и предоставляла поддельные документы для получения социальных выплат, похитив таким образом более миллиона рублей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать всех участников преступной группы для привлечения их к ответственности.
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