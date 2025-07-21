В Белгородской области адвокат незаконно продавал квартиры умерших

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Адвокат разработал преступную схему для продажи квартир умерших, сообщило ФСБ
Адвокат разработал преступную схему для продажи квартир умерших, сообщило ФСБ Фото:

Против адвоката из Белгородской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в продаже квартир умерших людей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«В течение двух лет он находил умерших жителей Старооскольского городского округа, не имевших наследников, после чего с помощью подставных лиц, которые по поддельным документам подтверждали родство с умершими, оформлял на них жилье», — указано в материале РБК. Адвокату грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Челябинской области была раскрыта подобная мошенническая схема: жительница Еманжелинского района вместе с сообщниками оформляла завышенные сделки купли-продажи домов и предоставляла поддельные документы для получения социальных выплат, похитив таким образом более миллиона рублей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать всех участников преступной группы для привлечения их к ответственности.

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Против адвоката из Белгородской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в продаже квартир умерших людей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. «В течение двух лет он находил умерших жителей Старооскольского городского округа, не имевших наследников, после чего с помощью подставных лиц, которые по поддельным документам подтверждали родство с умершими, оформлял на них жилье», — указано в материале РБК. Адвокату грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее в Челябинской области была раскрыта подобная мошенническая схема: жительница Еманжелинского района вместе с сообщниками оформляла завышенные сделки купли-продажи домов и предоставляла поддельные документы для получения социальных выплат, похитив таким образом более миллиона рублей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать всех участников преступной группы для привлечения их к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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