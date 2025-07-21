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23:41
Над Бердянском сбит вражеский БПЛА
23:36
В Тюмени избившему подростка из-за электросамоката грозит вторая уголовная статья
23:36
Россиянам рассказали, что делать в случае теракта по вине Зеленского
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
23:33
Толпы пассажиров заполнили Павелецкий вокзал в Москве, поезда опаздывают
23:24
Сайт «Вкусно — и точка» лег из-за хакерской атаки
23:21
В институте онкологии США перечислили ягоды с антираковыми свойствами
Ефремов разводится с пятой женой после 23 лет брака: что известно о расставании с Кругликовой
23:19
Страховщики признали Челябинскую область аномальной из-за несчастных случаев в частных домах
23:12
Аэрофлот обратился к россиянам с предупреждением
23:10
Жителям Петербурга напомнили об опасности купания в Неве
Прорыв ВС РФ под Токмачкой, массовая атака дронов: главное об СВО к вечеру 21 июля
23:01
«Книга-пророчество»: как роман британского писателя предсказал Перл-Харбор
22:55
Зеленский заявил о намерении скоро встретиться с российской стороной на мирных переговорах
22:55
Что Путин и Трамп смогут обсудить на первой встрече в сентябре
Украинская модель Ковальчук раскрыла, что с ней произошло в Дубае: бегство, угрозы и девять операций
22:53
Журналист из Екатеринбурга погиб в ДТП в Донецке
22:52
В Москве река Яуза вышла из берегов и затопила дорогу под мостом. Видео
22:50
Редкий Porcshe за 5 миллионов долларов уронили с автовоза
Отодвинет ли третий раунд переговоров РФ и Запада большую войну
22:45
Почему Зеленский так рьяно просит встречи с Путиным
22:44
Зампред Седьмого кассационного суда в Челябинске ушла в отставку
22:44
Кухарук стал наставником участника федерального проекта «Время героев». Фото
Индексация пенсий с 1 октября: кто получит увеличение выплат и на сколько именно
22:37
Зеленского предупредили о катастрофическом положении
22:37
У пермских властей возникли претензии к главе Кочево Александру Юркину
22:35
В Госдуме призвали чиновников отказаться от Telegram
2
США захотели лишить Россию пятой части бюджета
22:29
Запад готовит очередную уловку по сценарию минских соглашений
2
22:20
Глава комитета Совфеда: многие аварийные дома в России подлежат восстановлению
22:16
Жаркая погода испортила воду на Голубых озерах в Кургане
Путин подсказал россиянам, где можно хорошо заработать
22:09
Подростков лишили мотоциклов за езду без документов в Курганской области. Фото
2
22:03
Shaman отказался от роли князя Владимира в этно-опере Матвиенко
22:00
«Боялась раздавить своей грудью Миронова»: Ирине Розановой исполняется 64
Москва ушла под воду: тропический ливень парализовал столицу. Фоторепортаж
22:00
Байкер, священник и актер: Ивану Охлобыстину — 59
22:00
От «Солдат» до «Левиафана»: главные роли Романа Мадянова
21:55
Раскрыты возможные темы на переговорах России и Украины в Стамбуле
Повысили штрафы за отсутствие автокресла: как будут штрафовать за неправильную перевозку детей. Инфографика
21:50
В Белгородской области адвокат незаконно продавал квартиры умерших
21:46
В Госдуме раскрыли, кто может бесплатно получить новую профессию
1
21:33
Крупные банки РФ понизили ставки по рублевым вкладам
Какие ограничения введены в Москве на фоне сильнейших ливней. Карта
21:33
Прокуратура приняла решение по похищенному на вокзале блогеру Арегу Щепихину*
21:21
Глава Новороссийска подтвердил смерть мужчины из-за взрыва газа в жилом доме
21:20
Володин поручил отказаться от импортных тканей для военной формы
2
ВС РФ нанесли групповой мощный удар по предприятиям Украины: карта СВО на 21 июля
21:20
Тюменские рестораны открыли сезон лисичек
21:19
Свердловского экс-министра ЖКХ водили на детектор, прежде чем отпустить из СИЗО
21:17
Суд заблокировал работу производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин»
Отношения с Азербайджаном, переговоры с Украиной, встреча с Трампом: о чем говорил Песков 21 июля
21:17
Умерла сыгравшая в фильме «Однажды, двадцать лет спустя» актриса Татьяна Егорова
1
21:07
Жителей Москвы спасли от прилета беспилотника. Видео
21:06
Mash: один человек погиб после взрыва в доме в Новороссийске
Когда закончатся ливни в Москве: прогноз погоды на ближайшие дни
21:00
Обновление дорог и задержка рейса на Ямале: события дня
21:00
Самая дорогая квартира и новый замгендиректора: главное в Кургане за 21 июля
20:56
Воробьев сообщил о возгорании частного дома после падения БПЛА
Что происходит в московских аэропортах из-за задержек рейсов
20:50
Газманова развеселило поздравление с Днем Рождения от Украины
20:48
В Челябинске за два года резко снизится число новостроек
20:48
Пермяки заступились за руководителя частного детского сада, которого оклеветали
50 литров дождя на метр: Москву топят сильнейшие ливни. Видео
20:46
В ХМАО зафиксирован опасный рост формальдегида в воздухе
1
20:46
Движение на Тюменском тракте ограничат на девять часов
20:45
В Новгородской области ввели режим ЧС
В Якутии в ДТП 13 человек погибли, еще 20 пострадали: что известно о страшной аварии на шахте
20:45
Вдова в селе под Каслями оформила на соседку кредит в сотни тысяч рублей
1
20:40
Жителей Польши начали морально готовить к войне
20:37
Шадаева призвали разъяснить смысл штрафов за поиск в интернете
1
Мишустин лично отправился на границу с КНР
20:28
Зеленский озвучил темы переговоров с Россией в Стамбуле
20:24
В Подмосковье после звука взрыва загорелся частный дом. Видео
20:21
В Салехарде перекроют дороги, изменятся маршруты автобусов
20:20
Якушев даст старт подготовке к «Большим выборам» в ХМАО. Инсайд
20:19
На Тюмень надвигается сильный ветер
20:18
Минздрав намерен увеличить долю кормящих грудью матерей
20:18
В Кургане появятся автобусы с кондиционерами. Видео
4
20:17
Телеведущий Дмитрий Губерниев попросил челябинцев не покупать детям питбайки. Видео
20:14
В Сербии мужчина застрелил бывшую жену из России и семилетнего сына
1
20:06
В ФАС назвали недопустимым повышение цен на воду в аэропортах
1
20:04
Мэр Тюмени уводит переписку с подчиненными в отечественный мессенджер. Инсайд
20:02
В Курганской области семилетний ребенок незаконно катался на квадроцикле. Фото
1
20:00
Названа предварительная дата переговоров России и Украины
20:00
«Пытались обобрать и поставить на счетчик»: водители пожаловались на штрафстоянку в Коркино. Видео
19:57
Синхронистки обиделись на первый за 24 года проигрыш РФ на чемпионате мира
1
19:53
В Новом Уренгое ветер снес торговую палатку на дорогу. Видео
19:51
Глава МЧС дал регионам неделю на тушение пожаров
19:50
ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
19:47
Бойцам СВО хотят разрешить повторно получать среднее образование
19:46
Что ждет азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге после скандала и арестов
19:40
Бойцов СВО хотят обеспечить бесплатным вторым высшим образованием
19:40
Алаудинов обрушился с критикой на ненастоящих русских
1
19:33
На пермском фестивале «Зов Пармы» устроят конные театральные представления
19:31
Раскрыты подробности очередного раунда переговоров России и Киева
19:30
Тюменские поисковики 13 часов вытаскивали из леса семью по болотам и воде. Видео
19:27
Паслер приехал на набережную в Екатеринбурге, в которую инвестируют миллионы, — и нагрузил вице-мэра
4
19:25
ВСУ атаковали российские территории парой десятков БПЛА
19:23
Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО «Фонд Розы Люксембург»
1
19:20
Под Екатеринбургом столкнулись иномарки, приехала реанимация. Фото
19:20
«За кота получите»: зачем жительница Кургана устроила вандализм во дворе и растоптала цветы. Видео
19:15
«Природа — это храм»: пять загадочных мест силы в ХМАО, где сбываются желания. Фото
1
19:14
На Украине внесли Богомолова в «черный список» после решения Путина
19:13
Жителям Забайкалья заплатили свыше миллиона за информацию о поджигателях леса
19:06
Путин наградил орденом Дружбы ямальца
19:05
Общавшийся с Путиным учитель ОБЖ погиб в зоне СВО
1
19:04
Путин в честь Дня металлурга наградил лучших челябинских работников отрасли
19:02
Экс-премьер России предложил разрешить продавать пиво на стадионах
1
19:00
Источник: Пермь рассматривается как площадка для форумов БРИКС
18:59
В пермской деревне жители страдают без магазина
18:58
Путин удостоил тюменского сенатора высокой награды
18:50
Счетной палате предложили сменить аудитора
18:49
На журналистку «Дождя»* Анну Монгайт* возбудили уголовное дело
18:47
«Смородина — водохлебка»: как ухаживать за культурой после сбора ягод
18:45
Поезд «Иволга» едет по затопленным путям на «Площади трех вокзалов». Видео
1
18:45
Путин наградил орденами свердловчан
2
18:42
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» устали от преследования
18:42
Достопримечательности Нового Уренгоя: куда сходить за впечатлениями и классными фотографиями
18:41
Названа причина мощного пожара в многоквартирном доме в Новороссийске
18:36
Глава минфина США Бессент призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
1
18:36
В тюменском селе нашли очаг опасной болезни
18:34
Мэрия прокомментировала обвинения пермячки, у которой собаку загрызла соседская овчарка
18:32
Текслер назначил первого замминистра в минэкономразвития Челябинской области
18:31
Россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов
13
18:30
«Ищу лишь одного — покоя и умиротворения»: обзор самых тихих и зеленых районов Кургана для жизни. Карта
3
18:30
Посетитель сочинского «Скайпарка» покончил с собой. Скрин
18:29
Путин присвоил Константину Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств РФ»
18:25
Росстат назвал город ХМАО, где продают самые дорогие фрукты
18:24
Артюхов отчитался перед Чернышенко о достижениях ученых Ямала
18:23
Покалеченная украинская модель Ковальчук впервые рассказала о трагедии в Дубае
18:22
Юрист Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко
2
18:20
В Тюмени участникам СВО расширили льготу по протезированию зубов
18:19
Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников за несколько часов
18:18
Роспотребнадзор сделал заявление на фоне распространения бактерий в Турции
18:13
Зеленский дал старт французским компаниям по производству дронов на Украине
18:13
Больше десяти пермских баров признаны лучшими в стране
18:13
Второй мост за сутки рухнул в Подмосковье из-за дождей. Видео
18:09
В Киеве при взрывах пострадал цех сборки БПЛА
18:07
Спортсмен из ЯНАО участвовал в экстремальном заплыве через Байкал. Видео
18:04
Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни
1
18:00
Мать экс-участника The Hatters сообщила детали его гибели
17:58
Минтранс сообщил о стабилизации работы российских аэропортов
17:57
В Пермском крае назвали специалистов, которые раскрывают потенциал молодежи
17:55
Чиновницу МинЖКХ Ставрополья обвинили в хищении 106 миллионов рублей
17:55
Кадышева с Булановой чаще других звезд звучат у челябинцев в телефонах
1
17:55
В ХМАО потушили все лесные пожары
17:53
Сотни пермяков попались на схему ОПГ с дешевыми автомобилями
17:50
Российской гимнастке запретили выступать под песню «Младший лейтенант» на международных турнирах
3
17:49
Путин принял решение по работе замглавы МИД Вершинина
17:47
В Новороссийске многоэтажка горит на площади 300 квадратов. Видео
1
17:47
Стали известны подробности нападения на подростка возле тюменского озера
17:40
Россияне стали чаще заниматься особым видом туризма
1
17:39
Россиянам хотят давать кредитные каникулы за рождение ребенка
2
17:39
Восемь тюменских баров вошли в список лучших в России
1
17:37
В пицце и с морепродуктами: какие блюда с лисичками предлагают пермские рестораны
17:35
Синоптик Шувалов дал прогноз погоды в Москве на три дня вперед
17:32
Губернатор Пермского края Махонин провел встречу с министром Лавровым
1
17:31
В Госдуме нашли способ снизить цены на авиабилеты в Геленджик
17:30
«От гумпомощи до работы»: как «Женское движение Челябинской области» меняет жизни бойцов СВО. Фото, видео
17:30
Мэрия Кургана добилась максимального штрафа для ЦУМ, но бизнесмены не намерены его платить
4
17:30
Бывший пермский мэр-старожил возвращается во власть
17:25
«Уральские авиалинии» объявили о новом рейсе из Екатеринбурга: сколько стоит
17:25
В Госдуме предложили ввести компенсацию некоторым автомобилистам
17:24
Россиянин умер в ереванском аэропорту Звартноц
17:21
Паслер и Орлов приехали на опасную стройку, из-за которой потрескалась земля в Екатеринбурге. Фото
2
17:20
Известный российский вратарь исполнил мечту юного тюменца. Видео
17:17
СБУ предъявила обвинение уехавшему из Украины депутату Рады Христенко
17:15
Синоптик Леус: дожди в Москве возьмут паузу на несколько часов
17:15
Стало известно, когда в Перми запустят детскую железную дорогу
17:12
США разместили ядерное оружие в стране, с которой конфликтует Россия
17:11
Лидер опасной свердловской ОПГ попросился на свободу: решение суда
17:08
Путин озвучил минимальный коэффициент рождаемости
4
17:07
Пермь готовится отметить юбилей прославленного хореографа Евгения Панфилова
17:05
В Красноармейском районе пилота самолета ослепили лазером
17:01
В аэропортах Москвы начали бесплатно раздавать пассажирам воду
1
17:00
Три десятка баров Екатеринбурга вошли в топ лучших в России: кто туда попал
16:57
Власти Ямала расширят национальный ансамбль за счет сокращения музейных сотрудников
1
16:55
Скандальную свердловскую чиновницу лишили контроля над подведом
16:54
Депутат ГД потребовал проверить цены на воду в аэропортах на фоне задержек рейсов
2
16:54
Московские власти выступили со срочным предостережением из-за ливня в столице
16:50
Что можно и нельзя пить в жару: важные советы диетолога
16:50
ТюмГУ выпустили второй меморандум по внедрению ИИ в российские вузы
16:49
Увеличилось число погибших при крушении самолета в Бангладеше
16:47
«Создаст угрозу для жизни»: свердловский город переполошило известие о закрытии стационара
2
16:42
В вотчине УГМК сорвались выборы мэра
16:40
Зумеры устроили в ХМАО ажиотаж из-за розовых бургеров
16:40
В Кургане и Шадринске ожидается облачная погода
16:40
FT: эффективность российских ударов по Украине выросла втрое
16:35
Судам из иностранных портов для захода в порты РФ понадобится одобрение ФСБ
1
16:33
Из Тюмени отправили 12 машин гуманитарной помощи в Белгород, Курск и Мариуполь
16:33
На челябинском озере Тургояк перекроют тропу здоровья для строительства моста
16:32
Выпускники крупного пермского вуза резко увеличили доходы
16:30
Le Monde: на кладбищах на Украине закончились места
16:30
Кандидаты оппозиции станут серьезными конкурентами ЕР на выборах в курганскую облдуму
2
16:30
В Курганской области начался сбор вишни: что происходит с урожаем и сколько стоят ягоды
6
16:29
Жители Кургана начали массово покупать билеты на поезд и самолет на почте
1
16:24
У матери блогера Юрия Озарковского горит дом в Анапе
1
16:23
В ЯНАО посчитали, сколько денег сэкономили северяне на льготных перелетах
16:20
«Ведомости» назвали главного выгодополучателя от украинского конфликта
1
16:13
Минтруд подготовил приказы по знанию русского языка для мигрантов
16:11
Врачи из ХМАО стали лучшими в России
3
16:08
В Тюменской области водитель насмерть разбился после столкновения с лосем. Фото
1
16:07
Мощный ливень уничтожил фасад «Пятерочки» в московском районе Солнцево. Видео
16:07
ФСБ вернулась в банк «Снежинский» по делу о миллиардных хищениях
16:06
Строительство участка лыжной трассы возле Карпового пруда согласовали с челябинцами. Карта
16:05
Mash: экс-совладелице ЦУМа и основателю Lady & Gentleman угрожают убийством
16:00
В Челябинской области 23 кандидата в депутаты оказались одним человеком
15:58
Курганский военкомат назвал количество уклонистов от службы
15:58
Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле
15:57
ПВО сбила беспилотник, летящий на Москву
15:57
В Италии отменили концерт дирижера Валерия Гергиева
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15:53
Где пермякам дешево отдохнуть в августе
15:52
«Не просто мебель»: стулья, на которых сидела Клава Кока продают за миллион в Нижнем Тагиле. Фото
2
15:49
Россия, Венгрия и Сербия обсудили строительства нового нефтепровода
1
15:49
«Военная хроника» объяснила, почему Грэм* хочет, чтобы США помогали Украине
15:48
Турция приготовилась стать полноправным членом Евросоюза
3
15:47
В Перми на месте VIP-банка откроется ресторан федеральной сети
15:47
Врачи за одну операцию избавили пермячку от четырех болезней
15:46
Кинозвезды слетятся в Екатеринбург: что они будут делать на Урале
15:44
Потоп в Москве: когда страховая выплатит за утопленную машину
15:43
Где в Тюмени посмотреть фейерверк на День города
15:42
ФАС оштрафовала российских газовщиков на десятки миллионов за массовые нарушения
15:39
У экс-главы двух районов Казани и его семьи изъяли 437 млн рублей
1
15:39
В главной свердловской больнице появится новый детский центр
15:39
Сообщник террористов «Крокуса» приговорен к 14 годам за попытку устроить взрыв в Новосибирске
15:36
Владелицу ювелирного бренда Darvol приговорили к семи годам колонии
15:33
Посол Израиля досрочно уезжает из России
15:31
Как прошел крестный ход в Казани в честь 446-летия Казанской иконы Божией Матери
1
15:31
Шереметьево сделало срочное объявление для пассажиров
15:30
В Киеве сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину
15:30
Пермские эсеры теряют позиции в регионе
15:26
Курганец убил мужчину из-за прослушивания музыки. Видео
15:26
ФСБ задержала главу банка «Снежинский»: это человек бывшего челябинского вице-губернатора Сербинова
1
15:25
В Польше обнаружили крупнейшее месторождение нефти и газа
5
15:22
Песков: не исключено, что Путин и Трамп увидятся в Пекине
1
15:22
Над Москвой уничтожен беспилотник
15:22
Умерла американская кантри-певица Хелен Корнелиус
15:20
Песков: будем ждать официального вердикта о крушении самолета AZAL
15:20
Могут себе позволить: как школьники Кургана зарабатывают себе на новые гаджеты. Фото, видео
15:18
В ГД предложили перевести на удаленку сотрудников в сильную непогоду
15:15
Shot: ливень уничтожает красивый ремонт в ЖК «Римский» в Подмосковье. Видео
15:14
В Тюмени на ДОКе на две недели перекроют дорогу. Карта
15:10
Песков: предстоит большая дипломатическая работа на переговорах с Украиной
15:10
Песков заявил, что у России и Азербайджана — сложный период в отношениях
15:10
Число отмененных рейсов из Перми в Москву и обратно резко выросло. Скрин
15:06
В ТЦ «Павелецкая Плаза» в Москве рухнул потолок. Видео
1
15:05
Учебный самолет ВВС упал на территорию школьного кампуса в столице Бангладеша. Видео
15:04
Теплоэнергетики рассказали, как готовят жилые дома Кургана и Шадринска к холодам
3
15:00
Исполком курганской ЕР возглавил депутат гордумы Жуковский. Инсайд
14:59
Росавиация не намерена помогать авиаперевозчикам из-за отмены и задержки рейсов
14:57
Матерям-героиням хотят расширить льготы
2
14:55
На Ямале воссоздают атмосферу времен ГУЛАГа: фото реконструкции лагеря 501-й стройки
3
14:53
В ХМАО массово задерживаются рейсы в Москву
14:52
Храм Александра Невского покорил молодежь Алапаевска. Фото
1
14:49
Роспотребнадзор назвал главную опасность покупки арбузов на улице в ХМАО
2
14:49
Российских шахматисток допустили к участию в чемпионате мира
14:48
Власти Екатеринбурга сэкономили сотни миллионов на кондукторах
3
14:46
Вооруженные силы РФ нанесли удары по ВПК Украины ракетами «Кинжал»
14:45
Хилькевич в слезах, у Айзы истерика: обзор 3 выпуска шоу «Большой куш: Бангкок»
14:42
Москва под ливнем: советы для тех, кто не может отказаться от дел
14:39
В Испании загадочно погиб бывший чиновник МВД Украины Грушевский
14:39
В Тюмень придут 25-градусная жара и ливни
14:37
Бетонный забор рухнул на машины в Балашихе. Фото
14:30
В ГД предложили увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел
14:30
Дмитрий Артюхов рассказал, какие дороги отремонтируют на Ямале летом 2025 года
1
14:28
Российские войска нанесли групповой удар по крупным предприятиям Украины
14:23
В Молдавии установили памятник союзникам Гитлера, назвав их героями. Фото
4
14:22
В пермских лесах ввели особый противопожарный режим
14:21
Улицу в Москве перекрыли из-за провала дорожного полотна
14:20
В ХМАО две мамы с колясками обокрали магазин
14:19
В Люберцах машины оказались под водой после сильных ливней. Видео
14:18
Появились подробности после взрыва газа в доме под Псковом
14:17
ХМАО попал в лидеры престижного рейтинга по закупкам у малого бизнеса
14:16
В ХМАО суд отложил приговор экс-главе управления миграции УМВД Семеновой
14:13
В Пермском крае в полицию требуются следователи и участковые
14:10
Как спасти огород после сильных дождей
14:10
В Кургане планируют построить новые термы
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