В институте онкологии США перечислили ягоды с антираковыми свойствами

В институте онкологии США выявили ягоды с антираковыми свойствами
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Черника и черная смородина обладают противоопухолевыми свойствами
Черника и черная смородина обладают противоопухолевыми свойствами Фото:

Черная малина, черная смородина, черника и клубника названы ягодами с выраженными противоопухолевыми свойствами — их регулярное употребление может снизить риск развития рака. Об этом свидетельствуют материалы Национального института онкологии США.

«Согласно данным Национального института онкологии США, сбалансированное питание может снизить риск развития рака на 35 %. Ягоды занимают важное место в списке продуктов с противоопухолевыми свойствами», — сообщил aif.ru. Ягодами с выраженными противоопухолевыми свойствами стали черная малина, черная смородина, черника и клубника.

Согласно исследованию, черная малина уменьшает вероятность возникновения опухолей пищевода у животных на 39%, а размер уже существующих новообразований сокращается более чем на 66%. Такой эффект, по мнению ученых, обусловлен высоким содержанием антоцианов и эллаговой кислоты, которые подавляют аномальное деление раковых клеток.

Эксперты института отмечают, что черника содержит цианидин — соединение, активирующее выработку белков сиртуинов. Эти белки участвуют в восстановлении поврежденной ДНК и замедляют старение клеток, тем самым снижая риск онкологических заболеваний. Клубника, в свою очередь, способствует нормализации веса и ускоряет метаболизм, что косвенно уменьшает вероятность развития ряда видов рака, связанных с ожирением.

Специалисты подчеркивают: ягоды могут снижать онкологические риски только при регулярном включении в рацион и не являются самостоятельным средством лечения. При уже диагностированном заболевании отказ от назначенной медицинской терапии недопустим.

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Черная малина, черная смородина, черника и клубника названы ягодами с выраженными противоопухолевыми свойствами — их регулярное употребление может снизить риск развития рака. Об этом свидетельствуют материалы Национального института онкологии США. «Согласно данным Национального института онкологии США, сбалансированное питание может снизить риск развития рака на 35 %. Ягоды занимают важное место в списке продуктов с противоопухолевыми свойствами», — сообщил aif.ru. Ягодами с выраженными противоопухолевыми свойствами стали черная малина, черная смородина, черника и клубника. Согласно исследованию, черная малина уменьшает вероятность возникновения опухолей пищевода у животных на 39%, а размер уже существующих новообразований сокращается более чем на 66%. Такой эффект, по мнению ученых, обусловлен высоким содержанием антоцианов и эллаговой кислоты, которые подавляют аномальное деление раковых клеток. Эксперты института отмечают, что черника содержит цианидин — соединение, активирующее выработку белков сиртуинов. Эти белки участвуют в восстановлении поврежденной ДНК и замедляют старение клеток, тем самым снижая риск онкологических заболеваний. Клубника, в свою очередь, способствует нормализации веса и ускоряет метаболизм, что косвенно уменьшает вероятность развития ряда видов рака, связанных с ожирением. Специалисты подчеркивают: ягоды могут снижать онкологические риски только при регулярном включении в рацион и не являются самостоятельным средством лечения. При уже диагностированном заболевании отказ от назначенной медицинской терапии недопустим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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