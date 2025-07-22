Bloomberg вскрыл ахиллесову пяту Украины

Bloomberg: обыски у представителей НАБУ могут лишить Киев помощи Европы
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Обыски, которые Киев устроил в НАБУ, могут подорвать поставки военной помощи из Европы на Украину
Обыски, которые Киев устроил в НАБУ, могут подорвать поставки военной помощи из Европы на Украину Фото:

Коррупция по-прежнему является ахиллесовой пятой Украины, а действия властей в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) способны нанести существенный ущерб оборонным возможностям государства. Это происходит в тот момент, когда Киев обращается к европейским налогоплательщикам с просьбой выделить дополнительные десятки миллиардов евро на нужды национальной безопасности. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

«Коррупция остается ахиллесовой пятой этой страны. <...> Это всегда плохой знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, устраивают облавы на агентства и активистов, пытающихся привлечь их к ответственности. <...> [Украина] не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на ее оборону», — говорится в тексте Чемпиона. Он опубликован на сайте Bloomberg. Чемпион отметил, что недавние обыски, проведенные на территории Украины, свидетельствуют о складывающейся тенденции.

Ранее сообщалось, что обыски у детективов НАБУ проводятся по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны. В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию и электронные устройства, которые, предположительно, могут содержать информацию, свидетельствующую о противоправных действиях. Также стало известно, что СБУ задержали Руслана Магомедрасулова, возглавляющего НАБУ.

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Коррупция по-прежнему является ахиллесовой пятой Украины, а действия властей в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) способны нанести существенный ущерб оборонным возможностям государства. Это происходит в тот момент, когда Киев обращается к европейским налогоплательщикам с просьбой выделить дополнительные десятки миллиардов евро на нужды национальной безопасности. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. «Коррупция остается ахиллесовой пятой этой страны. <...> Это всегда плохой знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, устраивают облавы на агентства и активистов, пытающихся привлечь их к ответственности. <...> [Украина] не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на ее оборону», — говорится в тексте Чемпиона. Он опубликован на сайте Bloomberg. Чемпион отметил, что недавние обыски, проведенные на территории Украины, свидетельствуют о складывающейся тенденции. Ранее сообщалось, что обыски у детективов НАБУ проводятся по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны. В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию и электронные устройства, которые, предположительно, могут содержать информацию, свидетельствующую о противоправных действиях. Также стало известно, что СБУ задержали Руслана Магомедрасулова, возглавляющего НАБУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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