На Западе заявили о сокрушительном ударе РФ по Украине

Медиа: российские военные нанесли серию мощных ударов по объектам ВСУ
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Российским военным удалось уничтожить американские комплексы Patriot
Российским военным удалось уничтожить американские комплексы Patriot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли серию мощных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российские удары беспилотниками и ракетами оказались особенно разрушительными из-за серьёзного ослабления противовоздушной обороны Украины», — пишет Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что российским военным удалось уничтожить несколько важных элементов ПВО Украины, включая системы С-300 и американские комплексы Patriot.

В условиях, когда западные страны сами испытывают дефицит современных систем ПВО, восполнить потери Киева в краткосрочной перспективе будет крайне сложно. Ранее Министерство обороны РФ подтвердило нанесение ударов по украинским объектам, заявив о поражении трех пусковых установок американского ЗРК Patriot в зоне проведения СВО.

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Российские военные нанесли серию мощных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM). «Российские удары беспилотниками и ракетами оказались особенно разрушительными из-за серьёзного ослабления противовоздушной обороны Украины», — пишет Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что российским военным удалось уничтожить несколько важных элементов ПВО Украины, включая системы С-300 и американские комплексы Patriot. В условиях, когда западные страны сами испытывают дефицит современных систем ПВО, восполнить потери Киева в краткосрочной перспективе будет крайне сложно. Ранее Министерство обороны РФ подтвердило нанесение ударов по украинским объектам, заявив о поражении трех пусковых установок американского ЗРК Patriot в зоне проведения СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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