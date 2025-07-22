ФСБ пресекла деятельность трех пособников украинских спецслужб, действовавших на территории Донецкой Народной Республики, а также в Ярославской и Липецкой областях. Об этом сообщили в органе.
По данным ФСБ, передает РИА Новости, задержанные подозреваются в подготовке терактов, передаче данных о Вооруженных силах РФ и попытках вовлечения граждан в террористическую деятельность через мессенджеры. Так, в Ярославле была задержана гражданка Украины, которая, по заданию украинских спецслужб занималась изготовлением взрывного устройства для подрыва объекта железнодорожной инфраструктуры. Женщина признала свою вину и выразила раскаяние на допросе, отметив, что пошла на преступление из-за предложения заработать.
В Харцызске (ДНР) задержан гражданин России, который был причастен к подготовке убийства российского военнослужащего. Кроме того, он передавал украинской стороне сведения о подразделениях Вооруженных сил России. В Липецкой области суд приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина России, задержанного в 2024 году. Он признан виновным в пособничестве украинским спецслужбам и организации поджога пункта сбора гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Приговор вынесен с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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