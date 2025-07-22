Северная Корея приглашена на «Интервидение»

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КНДР пригласили на «Интервидение»
КНДР пригласили на «Интервидение» Фото:
новость из сюжета
«Интервидение-2025»

Организаторы музыкального конкурса «Интервидение-2025» направили официальное приглашение представителям Северной Коери принять участие в предстоящем мероприятии. Об этом сообщили сами организаторы конкурса.

«Направили в Пхеньян приглашение для участия представителей КНДР в предстоящем конкурсе», — рассказали источники. Их слова передает РИА Новости.

Ранее стал известен призовой фонд российского конкурса «Интервидение-2025». Так, победителю мероприятия будет вручен приз в размере 30 миллионов рублей. Согласно официальному положению, для участия в конкурсе установлены определенные требования, в том числе возрастной ценз — не моложе 16 лет.

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Организаторы музыкального конкурса «Интервидение-2025» направили официальное приглашение представителям Северной Коери принять участие в предстоящем мероприятии. Об этом сообщили сами организаторы конкурса. «Направили в Пхеньян приглашение для участия представителей КНДР в предстоящем конкурсе», — рассказали источники. Их слова передает РИА Новости. Ранее стал известен призовой фонд российского конкурса «Интервидение-2025». Так, победителю мероприятия будет вручен приз в размере 30 миллионов рублей. Согласно официальному положению, для участия в конкурсе установлены определенные требования, в том числе возрастной ценз — не моложе 16 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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