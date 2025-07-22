Северная Корея приглашена на «Интервидение»

Организаторы музыкального конкурса «Интервидение-2025» направили официальное приглашение представителям Северной Коери принять участие в предстоящем мероприятии. Об этом сообщили сами организаторы конкурса.
«Направили в Пхеньян приглашение для участия представителей КНДР в предстоящем конкурсе», — рассказали источники. Их слова передает РИА Новости.
Ранее стал известен призовой фонд российского конкурса «Интервидение-2025». Так, победителю мероприятия будет вручен приз в размере 30 миллионов рублей. Согласно официальному положению, для участия в конкурсе установлены определенные требования, в том числе возрастной ценз — не моложе 16 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.