Антикоррупционеры на Украине заподозрили власть Зеленского в давлении

Антикоррупционеры Украины заявили, что их пытаются лишить независимости
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Антикоррупционные ведомства Украины заявили, что их пытаются ликвидировать
Антикоррупционные ведомства Украины заявили, что их пытаются ликвидировать Фото:

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предупредили о попытках лишить их независимости через внесение изменений в законопроект. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. По мнению ведомств, антикоррупционная система, сформированная в Украине с 2015 года при содействии зарубежных партнеров, окажется разрушенной.

«Парламент готовится ко второму чтению законопроекта №12414, в который в последний момент внесены правки, фактически уничтожающие независимость САП... Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры», — говорится в совместном заявлении ведомств, опубликованном в telegram-канале НАБУ..

НАБУ и САП обратились к депутатам Верховной Рады с призывом отказаться от поддержки законопроекта, который, по их словам, угрожает существованию независимой антикоррупционной системы в стране. Ведомства подчеркнули, что сохранение самостоятельности антикоррупционных органов является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины с международными партнерами.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что обыски, проведенные в НАБУ, стали реакцией администрации президента Украины Владимира Зеленского на расследование дела против бывшего министра по вопросам национального единства и экс-вице-премьера Алексея Чернышова, который обвиняется в коррупционных правонарушениях. По словам Гончаренко, не исключено, что в дальнейшем могут быть предприняты попытки ликвидировать НАБУ.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предупредили о попытках лишить их независимости через внесение изменений в законопроект. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. По мнению ведомств, антикоррупционная система, сформированная в Украине с 2015 года при содействии зарубежных партнеров, окажется разрушенной. «Парламент готовится ко второму чтению законопроекта №12414, в который в последний момент внесены правки, фактически уничтожающие независимость САП... Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры», — говорится в совместном заявлении ведомств, опубликованном в telegram-канале НАБУ.. НАБУ и САП обратились к депутатам Верховной Рады с призывом отказаться от поддержки законопроекта, который, по их словам, угрожает существованию независимой антикоррупционной системы в стране. Ведомства подчеркнули, что сохранение самостоятельности антикоррупционных органов является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины с международными партнерами. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что обыски, проведенные в НАБУ, стали реакцией администрации президента Украины Владимира Зеленского на расследование дела против бывшего министра по вопросам национального единства и экс-вице-премьера Алексея Чернышова, который обвиняется в коррупционных правонарушениях. По словам Гончаренко, не исключено, что в дальнейшем могут быть предприняты попытки ликвидировать НАБУ.
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