Песков — URA.RU: дата переговоров с Украиной не назначена

Дата очередного раунда переговоров между Россией и Украиной не согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Надеемся, что будет на этой неделе. Как будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — сказал Песков.
По итогам второго раунда переговоров российская и украинская стороны обменялись меморандумами. О готовности Украины к третьей встрече заявил Владимир Зеленский 19 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что российская сторона готова к продолжению контактов, но Киев в течение нескольких недель не шел на новые переговоры. Диалог продолжался между руководителями делегаций.
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