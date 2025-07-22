Песков — URA.RU: дата переговоров с Украиной не назначена

Песков: сроки проведения переговоров с Украиной не согласованы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле сообщили, что дата новых переговоров с Украиной не назначена
В Кремле сообщили, что дата новых переговоров с Украиной не назначена Фото:

Дата очередного раунда переговоров между Россией и Украиной не согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Надеемся, что будет на этой неделе. Как будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — сказал Песков.

По итогам второго раунда переговоров российская и украинская стороны обменялись меморандумами. О готовности Украины к третьей встрече заявил Владимир Зеленский 19 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что российская сторона готова к продолжению контактов, но Киев в течение нескольких недель не шел на новые переговоры. Диалог продолжался между руководителями делегаций.

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Дата очередного раунда переговоров между Россией и Украиной не согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Надеемся, что будет на этой неделе. Как будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — сказал Песков. По итогам второго раунда переговоров российская и украинская стороны обменялись меморандумами. О готовности Украины к третьей встрече заявил Владимир Зеленский 19 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что российская сторона готова к продолжению контактов, но Киев в течение нескольких недель не шел на новые переговоры. Диалог продолжался между руководителями делегаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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