Песков честно ответил, стоит ли ждать прорыва на новых переговорах с Киевом

Процесс урегулирования украинского конфликта — сложная тема, поэтому вряд ли здесь возможен прорыв на грядущем третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом. Для этого нет поводов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Рассчитывать на какие-то прорывы [в новом раунде переговоров] из разряда чудес — повода для этого нет никакого», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он отметил, что достижение определенных результатов в теме обменов и возвращении тел погибших уже само по себе дает результат. Кроме того, Песков подчеркнул, что РФ будет добиваться выполнения собственных интересов и задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным с самого начала украинского конфликта.
Ранее Песков говорил, что стороны имеют «диаметрально противоположные» позиции в части меморандумов. Представитель Кремля считает, что по этому направлению переговорным группам предстоит большая дипломатическая работа. К тому же он отметил, что говорить о встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на данный момент рано, поскольку переговорный процесс по урегулированию еще продолжается.
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