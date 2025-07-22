Песков честно ответил, стоит ли ждать прорыва на новых переговорах с Киевом

Песков: прорыв на новых переговорах с Украиной — это из разряда чудес
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков считает, что поводов для прорыва в новом раунде переговоров с Киевом нет
Песков считает, что поводов для прорыва в новом раунде переговоров с Киевом нет Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Процесс урегулирования украинского конфликта — сложная тема, поэтому вряд ли здесь возможен прорыв на грядущем третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом. Для этого нет поводов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Рассчитывать на какие-то прорывы [в новом раунде переговоров] из разряда чудес — повода для этого нет никакого», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что достижение определенных результатов в теме обменов и возвращении тел погибших уже само по себе дает результат. Кроме того, Песков подчеркнул, что РФ будет добиваться выполнения собственных интересов и задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным с самого начала украинского конфликта. 

Ранее Песков говорил, что стороны имеют «диаметрально противоположные» позиции в части меморандумов. Представитель Кремля считает, что по этому направлению переговорным группам предстоит большая дипломатическая работа. К тому же он отметил, что говорить о встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на данный момент рано, поскольку переговорный процесс по урегулированию еще продолжается.

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Процесс урегулирования украинского конфликта — сложная тема, поэтому вряд ли здесь возможен прорыв на грядущем третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом. Для этого нет поводов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Рассчитывать на какие-то прорывы [в новом раунде переговоров] из разряда чудес — повода для этого нет никакого», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что достижение определенных результатов в теме обменов и возвращении тел погибших уже само по себе дает результат. Кроме того, Песков подчеркнул, что РФ будет добиваться выполнения собственных интересов и задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным с самого начала украинского конфликта.  Ранее Песков говорил, что стороны имеют «диаметрально противоположные» позиции в части меморандумов. Представитель Кремля считает, что по этому направлению переговорным группам предстоит большая дипломатическая работа. К тому же он отметил, что говорить о встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на данный момент рано, поскольку переговорный процесс по урегулированию еще продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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