Бузова, Элджей и Боня посетили вечеринку в Super Country Club

В Москве 19 и 20 июля прошел VK Fest, на котором команда медиа о звёздах Super построила свой Super Country Club. Среди резидентов вечеринки певица и телеведущая Ольга Бузова, репер Элджей, а также звезда «ДОМа-2» и бизнесвумен Виктория Боня. Об этом пишет Super.
«Одним из первых гостей нашего клуба стал репер Элджей. Также заглянула к нам в корнер королева инфоповодов Ольга Бузова и Виктория Боня со своей дочерью Анджелиной», — сказано в сообщении.
На вечеринке резиденты клуба играли в падел-теннис под руководством тренеров. Среди других развлечений был крокет, пинг-понг, а также переводные татуировки в бьюти-баре. Также в Super Country Club все делали снимки в розовой фотозоне. По итогам двух дней фестиваля на вечеринке побывали в общей сумме 70 звезд. Среди них звезды шоу-бизнеса, блогеры и певцы.
Фестиваль VK Fest празднует свой юбилей — десять лет. В этом году он проходил в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе, Казани и Челябинске. Так, фестиваль в столице посетили много популярных личностей. Одной из звезд стала беременная телеведущая Регина Тодоренко, которая прибыла на фестиваль в машине скорой помощи в белом платье. Кроме Тодоренко мероприятие посетило IOWA, Хаски, Элджей, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие знаменитости.
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