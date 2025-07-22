The Guardian: Путин не беспокоится из-за угроз Трампа по конфликту на Украине

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Путина не беспокоят угрозы Трампа по конфликту на Украине
Путина не беспокоят угрозы Трампа по конфликту на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин не выражает обеспокоенности из-за угроз главы США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Такую оценку дали в британском издании The Guardian.

«Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — сказано в сообщении. В издании назвали угрозы Трампа «эмоциональными».

Ранее телеканал CNN писал о том, что ультиматум Дональда Трампа, который установил 50-дневный срок перед возможным введением вторичных санкций против России, предоставляет российскому руководству дополнительное время для реализации своих целей. 50 дней дают Москве возможность подготовить альтернативные стратегии и использовать дипломатические инструменты для достижения выгодных условий. За этот период Россия способна укрепить свои позиции как в военной сфере, так и на дипломатическом фронте.

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Президент России Владимир Путин не выражает обеспокоенности из-за угроз главы США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Такую оценку дали в британском издании The Guardian. «Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — сказано в сообщении. В издании назвали угрозы Трампа «эмоциональными». Ранее телеканал CNN писал о том, что ультиматум Дональда Трампа, который установил 50-дневный срок перед возможным введением вторичных санкций против России, предоставляет российскому руководству дополнительное время для реализации своих целей. 50 дней дают Москве возможность подготовить альтернативные стратегии и использовать дипломатические инструменты для достижения выгодных условий. За этот период Россия способна укрепить свои позиции как в военной сфере, так и на дипломатическом фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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