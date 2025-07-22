Что делать, если ребенка ужалила змея: важные советы врача

Укус змеи — ситуация, требующая немедленных действий, особенно если речь идет о детях. От того, насколько правильно оказана помощь, зависит дальнейшее состояние пострадавшего. Как помочь неокрепшему организму — URA.RU рассказали заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Минздрава России Александр Саутенко и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков.
Нападение змеи — ситуация, неприятная как для взрослых, так и для детей. Но у последних все усугубляется небольшим весом, из-за которого симптомы развиваются быстрее и протекают тяжелее.
Первые признаки интоксикации могут появиться уже через 15-30 минут после укуса. Чаще всего это резкая боль, быстро нарастающий отек, который может распространяться на всю конечность, покраснение или посинение кожи вокруг ранки, кровоизлияния, пузыри, болезненность лимфоузлов и некроз тканей. Впрочем, может обойтись и без симптомов. Но даже при отсутствии таковых в первые часы необходимо медицинское наблюдение в течение минимум 12-24 часов.
Что необходимо сделать сразу после укуса: первая помощь
В первые минуты после укуса действовать нужно четко и быстро. Уложите пострадавшего и обездвижьте укушенную конечность, наложив шину или фиксирующую повязку. Снимите все сдавливающие предметы (кольца, браслеты), аккуратно промойте рану чистой водой без трения и наложите стерильную повязку.
Обеспечьте обильное питье, исключая кофе и алкоголь, и как можно скорее доставьте ребенка в больницу — транспортировать лучше в лежачем положении, чтобы место укуса находилось ниже уровня сердца.
Яд разных видов змей по-разному действует на организм. Поэтому, если есть возможность, для идентификации рептилию лучше сфотографировать или запомнить.
По словам Саутенко, при укусе гадюк и щитомордников возможны головокружение, слабость, тошнота, рвота, повышение температуры до 38-39°C, кровоточивость десен, носовые кровотечения, кровь в моче, гипотония, тахикардия и почечная недостаточность, которая может наблюдаться 2-3 суток.
А при укусе кобр и морских змей можно почувствовать мышечную слабость, особенно в области шеи (трудно держать голову), птоз век, двоение в глазах. Не исключено затруднение глотания и речи, обильное слюнотечение и паралич дыхательной мускулатуры.
Как лечат детей после укуса змеи
В условиях стационара ребенку проведут комплексное лечение. В первую очередь после обязательной пробы на чувствительность введут специальную противоядную сыворотку. Для поддержания организма назначат капельницы, а врачи будут постоянно контролировать давление, пульс, уровень кислорода в крови и работу почек.
В случае аллергической реакции немедленно применяют адреналин, противоаллергические препараты и гормоны. Если яд подействовал на нервную систему, может потребоваться искусственная вентиляция легких. Также обязательно сделают прививку от столбняка, если ребенок не был привит ранее.
Что категорически нельзя делать, если ребенка укусила змея
После укуса змеи и взрослым, и детям запрещено накладывать жгут, прижигать, разрезать рану, прикладывать лед непосредственно к месту укуса или пытаться отсосать яд. Врачи подчеркивают: последнее не только неэффективно, но и опасно. При укусе яд впрыскивается глубоко под кожу, через клыки, и очень быстро распространяется. Его невозможно достать чисто физически.
«Яд уже пошел по тканям, он не лежит в луже под кожей. Поэтому никаких прокусываний, ножей, отсасываний — это все пережитки прошлого и байки из фильмов», — объясняет инфекционист Павел Волчков.
Также после укуса змеи лучше не паниковать и не бегать. Сильный страх запускает выброс адреналина, из-за чего яд распространяется быстрее.
«Когда вас кусает змея, организм реагирует страхом. Чем выше адреналин и быстрее пульс — тем активнее токсин распространяется по телу. Нужно максимально быстро успокоиться, обездвижить пострадавшую конечность, принять вышеперечисленные меры и ждать скорую, не прибегая к самолечению», — объяснил Волчков.
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