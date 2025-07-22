В госкорпорации прокомментировали уголовное дело в банке «Снежинский»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, дом рф, домрф
«ДОМ.РФ» передал все материалы в компетентные органы Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела банка «Снежинский»

В госкорпорации «ДОМ. РФ», в которую, предварительно, поступали фиктивные заявления из банка «Снежинский», принадлежащего бывшему челябинскому вице-губернатору Игорю Сербинову, предоставил всю отчетность в Генпрокуратуру РФ и УЭБиПК МВД РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В ходе рассмотрения ДОМ.РФ заявлений на выплату средств государственной поддержки Банка „Снежинский“ (АО) в 2023 году зафиксированы обстоятельства, свидетельствующие о предоставлении ипотечных кредитов гражданам для целей возникновения права на участие в программе без фактического улучшения жилищных условий. О всех выявленных случаях проведения сомнительных сделок ДОМ.РФ уведомило Генеральную прокуратуру РФ и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе «ДОМ.РФ».

Там предположили, что уголовные дела о хищении средств и коммерческом подкупе выросли как раз из предоставленных материалов. Силовики проверили информацию и выявили факт осуществления противоправной деятельности.

Новость по теме
Суд арестовал главу банка челябинского вице-губернатора Сербинова

По делу о коммерческом подкупе проходит глава правления банка «Снежинский» Федор Богданчиков. Следствие считает, что именно через него в «ДОМ. РФ» поступали фиктивные сведения. За это он получал от предпринимателя деньги. По данным URA.RU, с 2021 года он получил около 19 млн рублей.

В самом же банке продолжает работать комиссия ЦБ РФ. Следственные органы занимаются расследованием уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В госкорпорации «ДОМ. РФ», в которую, предварительно, поступали фиктивные заявления из банка «Снежинский», принадлежащего бывшему челябинскому вице-губернатору Игорю Сербинову, предоставил всю отчетность в Генпрокуратуру РФ и УЭБиПК МВД РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В ходе рассмотрения ДОМ.РФ заявлений на выплату средств государственной поддержки Банка „Снежинский“ (АО) в 2023 году зафиксированы обстоятельства, свидетельствующие о предоставлении ипотечных кредитов гражданам для целей возникновения права на участие в программе без фактического улучшения жилищных условий. О всех выявленных случаях проведения сомнительных сделок ДОМ.РФ уведомило Генеральную прокуратуру РФ и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе «ДОМ.РФ». Там предположили, что уголовные дела о хищении средств и коммерческом подкупе выросли как раз из предоставленных материалов. Силовики проверили информацию и выявили факт осуществления противоправной деятельности. По делу о коммерческом подкупе проходит глава правления банка «Снежинский» Федор Богданчиков. Следствие считает, что именно через него в «ДОМ. РФ» поступали фиктивные сведения. За это он получал от предпринимателя деньги. По данным URA.RU, с 2021 года он получил около 19 млн рублей. В самом же банке продолжает работать комиссия ЦБ РФ. Следственные органы занимаются расследованием уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...