Центральный райсуд Челябинска 22 июля арестовал Федора Богданчикова, являющегося главой правления банка «Снежинский», который принадлежит бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову. Топ-менеджер пробудет под стражей два месяца, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Богданчикова меру пресечения в виде заключения под стражу. На срок два месяца, то есть до 21 сентября 2025 года», — зачитала решение судья Ирина Шершикова.
Богданчикову 51 год. Он обвиняется в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ). Свою вину в суде он не признал. Его защита просила суд выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Супруга Богданчикова выдала гарантийное письмо, что предоставит ему квартиру для отбывания домашнего ареста. Однако суд больше впечатлили доводы следователя и гособвинителя.
Богданчиков был задержан сотрудниками УФСБ по региону 21 июля. В его доме и по месту работы провели обыски. Челябинский следком возбудил в его отношении уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Предварительно, Богданчиков попался при получении 19 млн рублей от банковского агента. За это он направлял в «ДОМ.РФ» документы по фиктивным сделкам для получения денежных средств, выделенных в рамках государственной помощи многодетным семьям. Следствие проверяет информацию о том, что именно Богданчиков стоял во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц. Были предположения, что из-за его действий из средств АО «Банк ДОМ.РФ» было похищено более 1 млрд рублей. Но, по данным агентства, речи об ущербе банку не идет.
Банк «Снежинский» уже несколько раз привлекал к себе внимание. В 2012 году в кредитную организацию зашла комиссия ЦБ РФ. Ревизоров интересовало, как организация при оттоке клиентов постоянно наращивает свой кредитный портфель.
В конце 2024 года комиссия вновь пришла в банк. В этот раз уже в сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и СКР, действовавших в рамках возбужденного уголовного дела о миллиардных хищениях. В заведении прошли обыски, персонал и руководство допросили. В марте 2025 года следственные действия продолжились. Было зафиксировано увеличение суммы хищений.
Между тем дела у банка пошли не очень: клиенты начали уходить, сотрудники увольняться, филиалы закрываться. Сербинов же на фоне уголовок начал избавляться от бизнеса.
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