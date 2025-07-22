В Госдуме объяснили необходимость круглогодичного призыва

Депутат Журавлев: круглогодичный призыв в армию сократит число уклонистов
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Круглогодичный призыв в армию позволит сократить число уклонистов
Круглогодичный призыв в армию позволит сократить число уклонистов Фото:

Круглогодичный призыв в российскую армию поможет снизить число уклонистов и увеличить численность личного состава. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам депутата, переход на круглогодичный призыв позволит более эффективно комплектовать вооруженные силы и обеспечить выполнение задачи по доведению численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих к 2025 году, поставленной президентом РФ.

«Нет никакой разницы, когда набирать новое пополнение, и, по моему мнению, это и в самом деле можно делать круглогодично, не деля на весенний и осенний сезоны... И, на мой взгляд, это позволит еще и сократить число уклонистов — так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет», — пояснил Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru».

Депутат напомнил, что уже предлагал внести изменения в законодательство и сделать призыв регулярным на протяжении всего года, однако до начала специальной военной операции такая инициатива не встретила поддержки из-за отсутствия необходимости в увеличении штата вооруженных сил. Теперь же, по словам парламентария, ситуация изменилась: для обеспечения обороноспособности страны требуется увеличить численность армии, а отмена сезонных волн призыва поможет сократить перерывы между наборами новобранцев и снизить возможность для уклонения от службы.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий возможность проведения призыва граждан на срочную военную службу на протяжении всего календарного года. Согласно предлагаемым изменениям, период, в течение которого может быть объявлен призыв, расширяется и будет охватывать весь календарный год — с 1 января по 31 декабря. Вместе с тем, как подчеркивают инициаторы законопроекта, непосредственно отправка призывников к местам службы сохранит действующий порядок и будет осуществляться дважды в год.

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Круглогодичный призыв в российскую армию поможет снизить число уклонистов и увеличить численность личного состава. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам депутата, переход на круглогодичный призыв позволит более эффективно комплектовать вооруженные силы и обеспечить выполнение задачи по доведению численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих к 2025 году, поставленной президентом РФ. «Нет никакой разницы, когда набирать новое пополнение, и, по моему мнению, это и в самом деле можно делать круглогодично, не деля на весенний и осенний сезоны... И, на мой взгляд, это позволит еще и сократить число уклонистов — так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет», — пояснил Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru». Депутат напомнил, что уже предлагал внести изменения в законодательство и сделать призыв регулярным на протяжении всего года, однако до начала специальной военной операции такая инициатива не встретила поддержки из-за отсутствия необходимости в увеличении штата вооруженных сил. Теперь же, по словам парламентария, ситуация изменилась: для обеспечения обороноспособности страны требуется увеличить численность армии, а отмена сезонных волн призыва поможет сократить перерывы между наборами новобранцев и снизить возможность для уклонения от службы. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий возможность проведения призыва граждан на срочную военную службу на протяжении всего календарного года. Согласно предлагаемым изменениям, период, в течение которого может быть объявлен призыв, расширяется и будет охватывать весь календарный год — с 1 января по 31 декабря. Вместе с тем, как подчеркивают инициаторы законопроекта, непосредственно отправка призывников к местам службы сохранит действующий порядок и будет осуществляться дважды в год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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