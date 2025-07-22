В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию

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В ГД внесли законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года
В ГД внесли законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года Фото:

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возможность призыва граждан на срочную военную службу в течение всего календарного года. Об этом говорится в пояснительной записке закона.

Как уточняется в документе, который опубликован на сайте правовых актов, сейчас призыв в вооруженные силы проводится дважды в год — весной и осенью, на основании указов президента. Новая инициатива предлагает расширить период, в течение которого может быть объявлен призыв, на весь календарный год — с 1 января по 31 декабря.

При этом авторы инициативы отмечают, что фактическая отправка призывников к местам службы будет по-прежнему проходить два раза в год: весенний этап — с 1 апреля по 15 июля и осенний — с 1 октября по 31 декабря. Изменения, как подчеркивают разработчики, направлены на совершенствование законодательства о воинской обязанности и предоставят дополнительные возможности для оперативного реагирования на изменения в оборонной сфере.

Ранее на портале «Госуслуги» был открыт прием заявлений на получение отсрочки от призыва на военную службу для IT-специалистов в рамках осенней призывной кампании 2025 года. Подать соответствующую заявку можно до 6 августа включительно. На отсрочку могут претендовать мужчины-граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие в трудовых отношениях по договору и обладающие высшим образованием по одной из востребованных специальностей. Дополнительно требуется стаж работы не менее 11 месяцев за последний год в аккредитованной IT-компании.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возможность призыва граждан на срочную военную службу в течение всего календарного года. Об этом говорится в пояснительной записке закона. Как уточняется в документе, который опубликован на сайте правовых актов, сейчас призыв в вооруженные силы проводится дважды в год — весной и осенью, на основании указов президента. Новая инициатива предлагает расширить период, в течение которого может быть объявлен призыв, на весь календарный год — с 1 января по 31 декабря. При этом авторы инициативы отмечают, что фактическая отправка призывников к местам службы будет по-прежнему проходить два раза в год: весенний этап — с 1 апреля по 15 июля и осенний — с 1 октября по 31 декабря. Изменения, как подчеркивают разработчики, направлены на совершенствование законодательства о воинской обязанности и предоставят дополнительные возможности для оперативного реагирования на изменения в оборонной сфере. Ранее на портале «Госуслуги» был открыт прием заявлений на получение отсрочки от призыва на военную службу для IT-специалистов в рамках осенней призывной кампании 2025 года. Подать соответствующую заявку можно до 6 августа включительно. На отсрочку могут претендовать мужчины-граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие в трудовых отношениях по договору и обладающие высшим образованием по одной из востребованных специальностей. Дополнительно требуется стаж работы не менее 11 месяцев за последний год в аккредитованной IT-компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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