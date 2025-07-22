В Минтрансе рассказали о количестве отмененных рейсов в Москве и Петербурге

Замглавы Минтранса Потешкин: в Москве и Петербурге было отменено 517 авиарейсов
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Российские аэропорты возвращаются к штатному режиму работы
Российские аэропорты возвращаются к штатному режиму работы Фото:

В аэропортах московского авиационного узла и Пулково с 19 по 22 июля было отменено 517 рейсов, что затронуло около 75 тысяч пассажиров. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

«В период с 19 июля до 08:00 22 июля в аэропортах московского региона, а также в Пулково суммарно отменено 517 рейсов... Ситуация затронула 75000 пассажиров», — написали на сайте министерства транспорта. Ведомство ссылается на слова Потешкина.

По словам министра, за этот период на запасные аэродромы направили 169 воздушных судов. В рамках работы по минимизации последствий для пассажиров было оформлено свыше 16 тысяч вынужденных возвратов авиабилетов. Авиакомпании выдали более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание. Для размещения людей, ожидающих вылета, в гостиницах предоставили места для 16 тысяч человек.

Ограничения, действовавшие в московских аэропортах 20, 21 и 22 июля, привели к существенному увеличению числа задержек рейсов в аэропорту Шереметьево. Сейчас все столичные аэропорты работают в штатном режиме. Тем не менее, проблемы с пунктуальностью рейсов сохраняются, и пассажирам для временного размещения предоставляются надувные матрасы. О ситуации в Шереметьево — в фоторепортаже URA.RU.

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В аэропортах московского авиационного узла и Пулково с 19 по 22 июля было отменено 517 рейсов, что затронуло около 75 тысяч пассажиров. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин. «В период с 19 июля до 08:00 22 июля в аэропортах московского региона, а также в Пулково суммарно отменено 517 рейсов... Ситуация затронула 75000 пассажиров», — написали на сайте министерства транспорта. Ведомство ссылается на слова Потешкина. По словам министра, за этот период на запасные аэродромы направили 169 воздушных судов. В рамках работы по минимизации последствий для пассажиров было оформлено свыше 16 тысяч вынужденных возвратов авиабилетов. Авиакомпании выдали более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание. Для размещения людей, ожидающих вылета, в гостиницах предоставили места для 16 тысяч человек. Ограничения, действовавшие в московских аэропортах 20, 21 и 22 июля, привели к существенному увеличению числа задержек рейсов в аэропорту Шереметьево. Сейчас все столичные аэропорты работают в штатном режиме. Тем не менее, проблемы с пунктуальностью рейсов сохраняются, и пассажирам для временного размещения предоставляются надувные матрасы. О ситуации в Шереметьево — в фоторепортаже URA.RU.
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