В Екатеринбурге задержали шестерых уроженцев Азербайджана в ходе расследования убийства предпринимателя в «нулевые», а также ряда других преступлений. Власти Азербайджана в ответ на операцию силовиков направили ноту протеста, потребовав тщательного расследования инцидента. URA.RU рассказывает все, что известно о громком скандале на данный момент.
Массовые задержания в Екатеринбурге: что произошло
27 июня 2025 года в Екатеринбурге прошла масштабная спецоперация силовиков, в ходе которой задержали шестерых уроженцев Азербайджана. Основные фигуранты дела — представители клана Сафаровых, которых подозревают в совершении ряда тяжких преступлений, включая убийства, совершенные в 2001, 2010 и 2011 годах.
Ленинский райсуд Екатеринбурга 29 июня постановил заключить под стражу трех подозреваемых — Мазахира Сафарова, Аяза Сафарова и Акифа Сафарова — до 19 июля 2025 года по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Еще троим — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову — продлили задержание на 72 часа для дальнейшего решения о мере пресечения.
В ходе следственных действий стало известно о гибели двух фигурантов дела. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что предварительная причина смерти одного из фигурантов — сердечная недостаточность. Причина смерти второго участника устанавливается.
Позже для полного, всестороннего и объективного расследования глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства. Фигурантов проверят на причастность к другим преступлениям.
Реакция Азербайджана: протест и отмена мероприятий
Ответом Баку на массовые задержания стала отмена всех культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций. Так, платформа iTicket сообщила об отмене концертов Леонида Агутина, Анжелики Варум, Басты, спектаклей «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита», а также выступлений российских комиков.
Государственный телеканал Азербайджана AZ TV выпустил материал, в котором резко критикует Россию, обвиняя ее в «имперской политике» и «шовинизме», что, по мнению ведущего, проявилось в недавних событиях в Екатеринбурге. Ведущий также обвинил РФ в поддержке Армении в карабахском конфликте.
Вместе с этим Азербайджан отказался от участия в межпарламентском заседании с Россией. «Делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не примет участия в заседании», — заявили в пресс-службе парламента
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного России Петра Волоковых, выразив «резкий протест» в связи с рейдами 27 июня. Ведомство потребовало «немедленного и тщательного расследования» инцидента.
Власти Азербайджана инициировали проведение повторной судебно-медицинской экспертизы тел граждан, выходцев из Азербайджана, фигурировавших в уголовном деле об убийствах. Она состоится или 30 июня, или 31-го.
Позиция российских властей
Российские официальные лица заявили, что задержания были проведены строго в рамках расследования уголовных дел о тяжких преступлениях, а большинство подозреваемых — граждане России. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. В Госдуме реакцию Баку назвали чрезмерной и связали с изменением внешнеполитического курса Азербайджана.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Поводом стал официальный запрос от омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва «искренне сожалеет» из-за разрушения связей с Азербайджаном и заинтересована в дальнейшем развитии отношений. Он добавил, что вопросы, связанные с действиями правоохранительных органов, не должны становиться поводом для столь масштабных ограничений.
Закрытие бизнеса азербайджанцев в столице Урала
После ареста директора Мазахира Сафарова и других фигурантов, в Екатеринбурге закрылось кафе «Каспий», принадлежавшее выходцам из Азербайджана. «Санитарный день», — гласит вывеска на дверях заведения. Внутри никого из персонала нет.
Возможная причастность к другим преступлениям
Появилась информация о возможной причастности задержанных к массовому отравлению алкоголем в Екатеринбурге в 2021 году, когда жертвами контрафактной продукции стали 51 человек, из которых 44 погибли.
По версии СК, с лета 2020-го по осень 2021-го торговцы Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие продавали контрафакт на Ботаническом рынке. В одной из партий нашли смесь этилового и метилового спирта. Сначала семерых фигурантов приговорили к срокам от трех лет условно до 6,5 года колонии общего режима. Два года назад шестерым ужесточили приговор — от девяти до десяти лет колонии.
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