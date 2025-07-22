22 июля 2025

Над Россией сбили 51 БПЛА менее, чем за три часа

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО ликвидировала более полусотни дронов
ПВО ликвидировала более полусотни дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в семи регионах страны. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны России.

По данным военного ведомства, в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени большинство беспилотников — 28 единиц — были сбиты над Брянской областью. Десять дронов уничтожены в небе над Курской областью, шесть — над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было ликвидировано над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.

Как сообщало URA.RU ранее, 21 июля российские ПВО также сбили 25 дронов в разных регионах. При этом ночью 20 июля было уничтожено 93 беспилотника, из которых 38 — в Брянской области.

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Вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в семи регионах страны. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны России. По данным военного ведомства, в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени большинство беспилотников — 28 единиц — были сбиты над Брянской областью. Десять дронов уничтожены в небе над Курской областью, шесть — над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было ликвидировано над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей. Как сообщало URA.RU ранее, 21 июля российские ПВО также сбили 25 дронов в разных регионах. При этом ночью 20 июля было уничтожено 93 беспилотника, из которых 38 — в Брянской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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