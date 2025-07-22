Над Россией сбили 51 БПЛА менее, чем за три часа

Вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в семи регионах страны. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны России.
По данным военного ведомства, в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени большинство беспилотников — 28 единиц — были сбиты над Брянской областью. Десять дронов уничтожены в небе над Курской областью, шесть — над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было ликвидировано над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.
Как сообщало URA.RU ранее, 21 июля российские ПВО также сбили 25 дронов в разных регионах. При этом ночью 20 июля было уничтожено 93 беспилотника, из которых 38 — в Брянской области.
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