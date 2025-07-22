22 июля 2025

«Зеля — черт!»: в Киеве участники протестов скандируют лозунги против Зеленского. Видео

В Киеве участники протестов придумали кричалки про Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественность вышла на акции протеста против режима Зеленского
Общественность вышла на акции протеста против режима Зеленского Фото:

«Зеля — черт!» — такую кричалку скандируют украинцы. Они собрались в Киеве в знак протеста о законе, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов. Об этом пишут украинские telegram-каналы, публикуя видео протестов.

«В Киеве участники протестов придумали кричалки про президента Украины Владимира Зеленского, скандируя „Зеля — черт!“ Люди не расходятся с улиц, несмотря на комендантский час. Так жители столицы встретили новость о том, что он подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов», — сообщается в местных telegram-каналах.

Часть депутатов Рады собирается оспорить конституционность подписанного Зеленским закона. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

Активисты и оппозиция заявляют, что такие меры киевского режима подрывают независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они считают, что украинское правительство препятствует расследованиям в отношении представителей власти.

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«Зеля — черт!» — такую кричалку скандируют украинцы. Они собрались в Киеве в знак протеста о законе, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов. Об этом пишут украинские telegram-каналы, публикуя видео протестов. «В Киеве участники протестов придумали кричалки про президента Украины Владимира Зеленского, скандируя „Зеля — черт!“ Люди не расходятся с улиц, несмотря на комендантский час. Так жители столицы встретили новость о том, что он подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов», — сообщается в местных telegram-каналах. Часть депутатов Рады собирается оспорить конституционность подписанного Зеленским закона. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк. Активисты и оппозиция заявляют, что такие меры киевского режима подрывают независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они считают, что украинское правительство препятствует расследованиям в отношении представителей власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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