NYT: на Украине хотят подорвать антикоррупционные организации из-за Зеленского

Антикоррупционные организации на Украине пытается подорвать правительство президента Владимира Зеленского. Оно взяло под прицел борцов с коррупцией и расправляется с активистами и критиками киевского режима. Об этом пишет американское издание.
«Правительство Зеленского взяло под прицел борцов с коррупцией. <...> Критики говорят, что его правительство пытается подорвать некоторые из важнейших антикоррупционных организаций Украины, поскольку те проводят расследования в отношении его администрации. <...> Один из самых известных украинских борцов с коррупцией и частый критик администрации Зеленского на прошлой неделе был обвинен в уклонении от военной службы и мошенничестве. Он отвергает обвинения, которые его многочисленные защитники в стране и за рубежом считают безосновательными. В случае признания виновным ему может грозить до десяти лет тюрьмы» — пишет The New York Times.
Закон, который ущемляет антикоррупционные ведомства, всколыхнул общественность и поднял волну протестов на Украине. Люди вышли на улицы Киева и Одессы, чтобы выступить против законопроекта, который по факту лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Они требуют наложить вето на закон от украинского президента, сообщает URA.RU.
Среди демонстрантов оказались активисты, студенты, родственники погибших солдат и ветераны ВСУ. Протестующие призвали привлечь к ответственности коррупционеров из рядов власти и обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок на Украине, писало ранее RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.