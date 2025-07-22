Супругам участников СВО хотят сократить рабочий день с сохранением зарплаты

Супругам участников специальной военной операции в России могут сократить рабочий день с сохранением заработной платы при наличии несовершеннолетних детей. О таком предложении стало известно из протокола правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляемой министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.
«Супругам участников СВО могут сократить рабочий день с сохранением размера заработной платы. Это будет возможно при условии наличия в семье несовершеннолетних детей. Проработать такой вопрос крупному бизнесу и губернаторам предложила правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД Владимира Колокольцева, ее участники обсудили меры поддержки военнослужащих», — рассказывает издание «Известие» со ссылкой на протокол.
Инициатива предусматривает сокращение рабочего дня для жен участников СВО и многодетных матерей, чтобы «эффективнее сочетать профессиональную деятельность с семейными обязанностями», отмечает председатель комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. В протоколе комиссии также говорится о необходимости внедрения дополнительных выплат за ранения и утрату трудоспособности, а также о разработке программ трудоустройства для ветеранов СВО с ограниченными возможностями. Кроме того, рассматривается возможность предоставления компенсаций в случае гибели военнослужащих.
Ранее власти уже расширяли меры поддержки для семей участников СВО: в январе 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, предоставляющий гражданским женам погибших или пропавших без вести военнослужащих право на наследство и социальные льготы при подтверждении факта совместного проживания. Также вдовам разрешили пользоваться автомобилями мужей до оформления наследства.
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