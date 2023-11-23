Силовики нашли канистру с бензином вандала, повредившего 25 могил в Миассе

В Миассе на кладбище полиция нашла следы и канистру с бензином вандала

24 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Вандал повредил 25 могил на кладбище в Миассе Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кладбище в Миассе Челябинской области следы вандала и канистру от бензина, с помощью которой предположительно был совершен поджог могил бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в полиции. «На месте происшествия найдены две пары перчаток, окурок сигареты, гигиеническая салфетка, следы обуви 42-43 размера и протектора автомобиля, а также канистра объемом десять литров со специфическим запахом бензина и палка со следами горения. Кроме того, изъяты образцы флагов и грунта с могилы», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. По данным источника, захоронения были повреждены с 21 на 22 ноября, это обнаружил утром работник кладбища. Обнаруженные предметы отправлены на экспертизу, отработан широкий круг подозреваемых и возможных свидетелей произошедшего. Совместно с сотрудниками ГИБДД на видеокамерах выявлены 2028 автомобилей, которые находились возле этого места в указанный период времени, из них за это время 33 машины совершили выезд и заезд в Миасс. На местные АЗС направлены ориентировки по заправке канистры бензином. Негативных отзывов в соцсетях на деятельность захороненного врача Олег Марченко, погибшего на СВО, не обнаружено, отрабатывается возможный круг его недоброжелателей, а также родственников других бойцов СВО, чьи могилы находятся неподалеку. Могилы бойцов спецоперации на кладбище Миасса были подожжены, а флаги разрезаны. В одной из сожженных могил был похоронен врач-реаниматолог Олег Марченко. Мэр Миасса Егор Ковальчук выступил с резким осуждением действий вандалов и заявил, что началось восстановление захоронения. СКР расследуется уголовное дело, прокуратура Челябинской области поставила ход его расследования на контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кладбище в Миассе Челябинской области следы вандала и канистру от бензина, с помощью которой предположительно был совершен поджог могил бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в полиции. «На месте происшествия найдены две пары перчаток, окурок сигареты, гигиеническая салфетка, следы обуви 42-43 размера и протектора автомобиля, а также канистра объемом десять литров со специфическим запахом бензина и палка со следами горения. Кроме того, изъяты образцы флагов и грунта с могилы», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. По данным источника, захоронения были повреждены с 21 на 22 ноября, это обнаружил утром работник кладбища. Обнаруженные предметы отправлены на экспертизу, отработан широкий круг подозреваемых и возможных свидетелей произошедшего. Совместно с сотрудниками ГИБДД на видеокамерах выявлены 2028 автомобилей, которые находились возле этого места в указанный период времени, из них за это время 33 машины совершили выезд и заезд в Миасс. На местные АЗС направлены ориентировки по заправке канистры бензином. Негативных отзывов в соцсетях на деятельность захороненного врача Олег Марченко, погибшего на СВО, не обнаружено, отрабатывается возможный круг его недоброжелателей, а также родственников других бойцов СВО, чьи могилы находятся неподалеку. Могилы бойцов спецоперации на кладбище Миасса были подожжены, а флаги разрезаны. В одной из сожженных могил был похоронен врач-реаниматолог Олег Марченко. Мэр Миасса Егор Ковальчук выступил с резким осуждением действий вандалов и заявил, что началось восстановление захоронения. СКР расследуется уголовное дело, прокуратура Челябинской области поставила ход его расследования на контроль.