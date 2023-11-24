В Миассе восстановили поврежденные вандалами могилы погибших на СВО

Сожженная могила медика Олега Марченко, погибшего на СВО, восстановлена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Миассе Челябинской области 24 ноября восстановили поврежденные вандалами могилы погибших на СВО бойцов. Также восстановили надгробие медика Олега Марченко и почтили его память, сообщили мэр города Егор Ковальчук в своих социальных сетях.

«Сегодня мы все вместе восстановили место захоронения героя СВО Марченко. Установили новый крест, российский флаг, венки. Благодарю всех неравнодушных за помощь и уверен, что виновные будут найдены и понесут наказание», — написал Ковальчук в своем telegram-канале.

Он также отметил, что родственники погибших участников спецоперации надеются на то, что вандалов привлекут к ответственности. Это должно остановить надругательство над местами захоронения погибших.

На кладбище Миасса неизвестные изрезали флаги и подожгли могилы погибших на СВО. В одной из них был похоронен врач-реаниматолог Олег Марченко. СКР расследуют уголовное дело, прокуратура региона поставила его на контроль. На месте преступления уже обнаружили зацепку — брошенную вандалом канистру от бензина. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.