В Миассе восстановили поврежденные вандалами могилы погибших на СВО

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Посольство Бельгии. Москва, розы, свечки, цветы
Сожженная могила медика Олега Марченко, погибшего на СВО, восстановлена Фото:

В Миассе Челябинской области 24 ноября восстановили поврежденные вандалами могилы погибших на СВО бойцов. Также восстановили надгробие медика Олега Марченко и почтили его память, сообщили мэр города Егор Ковальчук в своих социальных сетях.

«Сегодня мы все вместе восстановили место захоронения героя СВО Марченко. Установили новый крест, российский флаг, венки. Благодарю всех неравнодушных за помощь и уверен, что виновные будут найдены и понесут наказание», — написал Ковальчук в своем telegram-канале.

Он также отметил, что родственники погибших участников спецоперации надеются на то, что вандалов привлекут к ответственности. Это должно остановить надругательство над местами захоронения погибших.

На кладбище Миасса неизвестные изрезали флаги и подожгли могилы погибших на СВО. В одной из них был похоронен врач-реаниматолог Олег Марченко. СКР расследуют уголовное дело, прокуратура региона поставила его на контроль. На месте преступления уже обнаружили зацепку — брошенную вандалом канистру от бензина. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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В Миассе Челябинской области 24 ноября восстановили поврежденные вандалами могилы погибших на СВО бойцов. Также восстановили надгробие медика Олега Марченко и почтили его память, сообщили мэр города Егор Ковальчук в своих социальных сетях. «Сегодня мы все вместе восстановили место захоронения героя СВО Марченко. Установили новый крест, российский флаг, венки. Благодарю всех неравнодушных за помощь и уверен, что виновные будут найдены и понесут наказание», — написал Ковальчук в своем telegram-канале. Он также отметил, что родственники погибших участников спецоперации надеются на то, что вандалов привлекут к ответственности. Это должно остановить надругательство над местами захоронения погибших. На кладбище Миасса неизвестные изрезали флаги и подожгли могилы погибших на СВО. В одной из них был похоронен врач-реаниматолог Олег Марченко. СКР расследуют уголовное дело, прокуратура региона поставила его на контроль. На месте преступления уже обнаружили зацепку — брошенную вандалом канистру от бензина. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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