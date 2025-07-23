Губернатор Миляев: 12 БПЛА ликвидировано над Тульской областью ночью 23 июля

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БПЛА сбивают над территорией России
БПЛА сбивают над территорией России Фото:

В ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 БПЛА. Пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков беспилотников уточняется», — сообщил глава региона.

По словам Миляева, угроза новых атак беспилотников в Тульской области сохраняется. Власти продолжают контролировать ситуацию и просят жителей соблюдать спокойствие, а при обнаружении подозрительных предметов немедленно информировать экстренные службы.

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В ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. «Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 БПЛА. Пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков беспилотников уточняется», — сообщил глава региона. По словам Миляева, угроза новых атак беспилотников в Тульской области сохраняется. Власти продолжают контролировать ситуацию и просят жителей соблюдать спокойствие, а при обнаружении подозрительных предметов немедленно информировать экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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