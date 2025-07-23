ВМФ России усилил активность в четырех морях

ВМФ России начал масштабные учения «Июльский шторм»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВМФ проводит учения «Июльский шторм» с 23 июля
ВМФ проводит учения «Июльский шторм» с 23 июля Фото:

Российский Военно-морской флот начал проведение оперативных учений под названием «Июльский шторм» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах Балтийского и Каспийского морей. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.

«С 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева организованы масштабные учения с участием сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — передает оборонное ведомство.  В ходе маневров планируется осуществить проверку боеготовности группировок флотов и флотилии к выполнению нестандартных оперативных задач. Также военные оценят эффективность комплексного применения высокоточного дальнобойного вооружения, беспилотных систем и современных образцов военной техники.

В прошлом году в июле ВМФ также проводил масштабные учения в четырех морях. Тогда участие в них приняло более 20 тысяч человек.

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Российский Военно-морской флот начал проведение оперативных учений под названием «Июльский шторм» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах Балтийского и Каспийского морей. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации. «С 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева организованы масштабные учения с участием сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — передает оборонное ведомство.  В ходе маневров планируется осуществить проверку боеготовности группировок флотов и флотилии к выполнению нестандартных оперативных задач. Также военные оценят эффективность комплексного применения высокоточного дальнобойного вооружения, беспилотных систем и современных образцов военной техники. В прошлом году в июле ВМФ также проводил масштабные учения в четырех морях. Тогда участие в них приняло более 20 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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