ВМФ России начал масштабные учения с привлечением 20 тысяч человек

В России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ), в которых участвуют более 20 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув, что основная цель данных мероприятий — проверка действий органов военного управления флота.
«Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений. <…> К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается <…> свыше 20 тыс. военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений», — заявили в Минобороны РФ. Слова передает ТАСС. В учениях задействованы силы Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии.
В рамках учений будут выполнены более 300 боевых упражнений, включая стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработка применения противолодочного вооружения. В ведомстве подчеркнули, что активное участие примут около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок, судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной техники.
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