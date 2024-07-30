ВМФ России начал масштабные учения с привлечением 20 тысяч человек

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В учениях ВМФ примут участие более 200 единиц военной техники
В учениях ВМФ примут участие более 200 единиц военной техники Фото:

В России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ), в которых участвуют более 20 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув, что основная цель данных мероприятий — проверка действий органов военного управления флота.

«Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений. <…> К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается <…> свыше 20 тыс. военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений», — заявили в Минобороны РФ. Слова передает ТАСС. В учениях задействованы силы Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии.

В рамках учений будут выполнены более 300 боевых упражнений, включая стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработка применения противолодочного вооружения. В ведомстве подчеркнули, что активное участие примут около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок, судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной техники.

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В России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ), в которых участвуют более 20 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув, что основная цель данных мероприятий — проверка действий органов военного управления флота. «Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений. <…> К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается <…> свыше 20 тыс. военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений», — заявили в Минобороны РФ. Слова передает ТАСС. В учениях задействованы силы Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. В рамках учений будут выполнены более 300 боевых упражнений, включая стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработка применения противолодочного вооружения. В ведомстве подчеркнули, что активное участие примут около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок, судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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