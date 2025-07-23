Самый дорогой тур за рубеж продали за 36 миллионов рублей в России

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В поездку отправились восемь путешественников из РФ
В поездку отправились восемь путешественников из РФ Фото:

В этом году самым дорогим туром, проданным в России, стала поездка на Мальдивы за 36 млн рублей. Это при том, что в среднем обеспеченные граждане страны тратят на путешествия 2–6 млн рублей, отмечают представители туриндустрии.

«В марте 2025 года за 28 дней на Мальдивах восемь российских туристов заплатили 466 тысяч долларов (36 млн рублей — прим. URA.RU). В стоимость вошли авиабилеты и размещение», — пояснил представитель туроператора Pac Group в интервью «Известиям».

В начале месяца россиян огорчили новостью, что стоимость зарубежного отдыха для них вырастет на 10–15% из-за сезонного увеличения спроса, об этом URA.RU уже писало. Из материала наших корреспондентов вы также узнаете о  главных достопримечательностях Дагестана.

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В этом году самым дорогим туром, проданным в России, стала поездка на Мальдивы за 36 млн рублей. Это при том, что в среднем обеспеченные граждане страны тратят на путешествия 2–6 млн рублей, отмечают представители туриндустрии. «В марте 2025 года за 28 дней на Мальдивах восемь российских туристов заплатили 466 тысяч долларов (36 млн рублей — прим. URA.RU). В стоимость вошли авиабилеты и размещение», — пояснил представитель туроператора Pac Group в интервью «Известиям». В начале месяца россиян огорчили новостью, что стоимость зарубежного отдыха для них вырастет на 10–15% из-за сезонного увеличения спроса, об этом URA.RU уже писало. Из материала наших корреспондентов вы также узнаете о  главных достопримечательностях Дагестана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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