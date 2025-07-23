Бизнесмен Карапетян выиграл суд у правительства Армении

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Карапетян обвиняется в отмывании денег
Карапетян обвиняется в отмывании денег Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

Арестованный российский бизнесмен Самвел Карапетян выиграл дело о национализации «Электросетей». Об этом сообщил Sputnik Армения. 

«Карапетян выиграл у правительства Армении в Международном суде по делу об огосударствлении „Элсетей“», — написал telegram-канал. Парламент Армении 2 июля принял в первом чтении законопроект о возможной национализации компании «Электрические сети Армении».

Накануне председатель совета директоров «ЭСА» Нарек Карапетян, племянник Самвела Карапетяна, был задержан полицией после обысков в офисе компании. Позднее его доставили в головной офис для следственных действий.

Несмотря на выигранное судебное дело, обвинения против Самвела Карапетяна сохраняются. Ему 16 июля было предъявлено новое обвинение — в отмывании средств, полученных, по версии следствия, через деятельность ряда предприятий. 

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Арестованный российский бизнесмен Самвел Карапетян выиграл дело о национализации «Электросетей». Об этом сообщил Sputnik Армения.  «Карапетян выиграл у правительства Армении в Международном суде по делу об огосударствлении „Элсетей“», — написал telegram-канал. Парламент Армении 2 июля принял в первом чтении законопроект о возможной национализации компании «Электрические сети Армении». Накануне председатель совета директоров «ЭСА» Нарек Карапетян, племянник Самвела Карапетяна, был задержан полицией после обысков в офисе компании. Позднее его доставили в головной офис для следственных действий. Несмотря на выигранное судебное дело, обвинения против Самвела Карапетяна сохраняются. Ему 16 июля было предъявлено новое обвинение — в отмывании средств, полученных, по версии следствия, через деятельность ряда предприятий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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