Бизнесмен Карапетян выиграл суд у правительства Армении

Арестованный российский бизнесмен Самвел Карапетян выиграл дело о национализации «Электросетей». Об этом сообщил Sputnik Армения.
«Карапетян выиграл у правительства Армении в Международном суде по делу об огосударствлении „Элсетей“», — написал telegram-канал. Парламент Армении 2 июля принял в первом чтении законопроект о возможной национализации компании «Электрические сети Армении».
Накануне председатель совета директоров «ЭСА» Нарек Карапетян, племянник Самвела Карапетяна, был задержан полицией после обысков в офисе компании. Позднее его доставили в головной офис для следственных действий.
Несмотря на выигранное судебное дело, обвинения против Самвела Карапетяна сохраняются. Ему 16 июля было предъявлено новое обвинение — в отмывании средств, полученных, по версии следствия, через деятельность ряда предприятий.
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