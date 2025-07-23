«Единая Россия» расширит число законопроектов по поддержке участников СВО

Число законопроектов, касающихся поддержки участников СВО и членов их семей, которые принимает партия «Единая Россия», будет увеличиваться. Об этом 23 июля во журналистам сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
«Хотелось бы подчеркнуть одну тенденцию: количество законопроектов, которые сегодня консолидировано вносят и сенаторы, и депутаты ЕР, растет. Число единороссов, ставящих свои подписи, как инициаторы законодательных инициатив по поддержке участников СВО и их близких, достаточно большой», — сообщил Якушев.
Он добавил, что в период весенней сессии вся работа ЕР в Госдуме РФ была направлена на исполнение послания президента РФ Владимира Путина, а также на выполнение пунктов народной программы партии.
«Несмотря на все сложности, удалось отработать все пункты по посланию президента, которые стояли как задача перед фракцией ЕР в Госдуме. И что важно, если мы говорим о партии, то все пункты народной программы получили финансирование, в том числе и в рамках поправок к федеральному бюджету, который будет принят на площадке Госдумы», — резюмировал Якушев.
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