«Единая Россия» расширит число законопроектов по поддержке участников СВО

Якушев: ЕР стало больше законопроектов о поддержке участников СВО
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Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев раскрыл планы фракции на осеннюю сессию в Госдуме
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев раскрыл планы фракции на осеннюю сессию в Госдуме Фото:

Число законопроектов, касающихся поддержки участников СВО и членов их семей, которые принимает партия «Единая Россия», будет увеличиваться. Об этом 23 июля во журналистам сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

«Хотелось бы подчеркнуть одну тенденцию: количество законопроектов, которые сегодня консолидировано вносят и сенаторы, и депутаты ЕР, растет. Число единороссов, ставящих свои подписи, как инициаторы законодательных инициатив по поддержке участников СВО и их близких, достаточно большой», — сообщил Якушев.

Он добавил, что в период весенней сессии вся работа ЕР в Госдуме РФ была направлена на исполнение послания президента РФ Владимира Путина, а также на выполнение пунктов народной программы партии.

«Несмотря на все сложности, удалось отработать все пункты по посланию президента, которые стояли как задача перед фракцией ЕР в Госдуме. И что важно, если мы говорим о партии, то все пункты народной программы получили финансирование, в том числе и в рамках поправок к федеральному бюджету, который будет принят на площадке Госдумы», — резюмировал Якушев.

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Число законопроектов, касающихся поддержки участников СВО и членов их семей, которые принимает партия «Единая Россия», будет увеличиваться. Об этом 23 июля во журналистам сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. «Хотелось бы подчеркнуть одну тенденцию: количество законопроектов, которые сегодня консолидировано вносят и сенаторы, и депутаты ЕР, растет. Число единороссов, ставящих свои подписи, как инициаторы законодательных инициатив по поддержке участников СВО и их близких, достаточно большой», — сообщил Якушев. Он добавил, что в период весенней сессии вся работа ЕР в Госдуме РФ была направлена на исполнение послания президента РФ Владимира Путина, а также на выполнение пунктов народной программы партии. «Несмотря на все сложности, удалось отработать все пункты по посланию президента, которые стояли как задача перед фракцией ЕР в Госдуме. И что важно, если мы говорим о партии, то все пункты народной программы получили финансирование, в том числе и в рамках поправок к федеральному бюджету, который будет принят на площадке Госдумы», — резюмировал Якушев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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