Врачи рассказали о состоянии детей, заболевших в челябинском лагере

Пять детей, подхвативших кишечную инфекцию в детском лагере «Аленушка», госпитализированы в челябинскую больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Медицинская помощь детям оказана в полном объеме. Пять детей госпитализированы в городскую клиническую больницу №9 Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. Врачи отмечают, что дети не находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас на территории лагеря работает комиссия. Специалисты проводят лабораторные исследования отобранных проб для поиска потенциальных возбудителей кишечных инфекций. Одновременно в рамках эпидемиологического расследования обследуют работников пищеблока.
В детском оздоровительном лагере «Аленушка», расположенном на берегу озера Большой Еланчик, досрочно завершили третью смену после поступления жалоб на ухудшение самочувствия от 28 детей. Как сообщили в ЮУЖД (это собственник детского лагеря), все пострадавшие были изолированы и направлены в медицинский блок для оказания необходимой помощи. В ответ на инцидент в учреждении оперативно провели санитарную обработку, а также увеличили частоту дезинфекции пищеблока, жилых корпусов и прилегающей территории. СК возбудил уголовное дело, начата проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!