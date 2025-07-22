22 июля 2025

Врачи рассказали о состоянии детей, заболевших в челябинском лагере

Пять заболевших в лагере детей госпитализированы в больницу Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Детям оказывают всю необходимую помощь
Детям оказывают всю необходимую помощь Фото:
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Вспышка заболевания в челябинском лагере «Аленушка»

Пять детей, подхвативших кишечную инфекцию в детском лагере «Аленушка», госпитализированы в челябинскую больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Медицинская помощь детям оказана в полном объеме. Пять детей госпитализированы в городскую клиническую больницу №9 Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. Врачи отмечают, что дети не находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на территории лагеря работает комиссия. Специалисты проводят лабораторные исследования отобранных проб для поиска потенциальных возбудителей кишечных инфекций. Одновременно в рамках эпидемиологического расследования обследуют работников пищеблока.

В детском оздоровительном лагере «Аленушка», расположенном на берегу озера Большой Еланчик, досрочно завершили третью смену после поступления жалоб на ухудшение самочувствия от 28 детей. Как сообщили в ЮУЖД (это собственник детского лагеря), все пострадавшие были изолированы и направлены в медицинский блок для оказания необходимой помощи. В ответ на инцидент в учреждении оперативно провели санитарную обработку, а также увеличили частоту дезинфекции пищеблока, жилых корпусов и прилегающей территории. СК возбудил уголовное дело, начата проверка.

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Пять детей, подхвативших кишечную инфекцию в детском лагере «Аленушка», госпитализированы в челябинскую больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Медицинская помощь детям оказана в полном объеме. Пять детей госпитализированы в городскую клиническую больницу №9 Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. Врачи отмечают, что дети не находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на территории лагеря работает комиссия. Специалисты проводят лабораторные исследования отобранных проб для поиска потенциальных возбудителей кишечных инфекций. Одновременно в рамках эпидемиологического расследования обследуют работников пищеблока. В детском оздоровительном лагере «Аленушка», расположенном на берегу озера Большой Еланчик, досрочно завершили третью смену после поступления жалоб на ухудшение самочувствия от 28 детей. Как сообщили в ЮУЖД (это собственник детского лагеря), все пострадавшие были изолированы и направлены в медицинский блок для оказания необходимой помощи. В ответ на инцидент в учреждении оперативно провели санитарную обработку, а также увеличили частоту дезинфекции пищеблока, жилых корпусов и прилегающей территории. СК возбудил уголовное дело, начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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