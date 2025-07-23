Зеленский резко меняет состав делегации, Россия стоит на своем: кто будет на переговорах в Стамбуле

В Стамбуле 23 июля состоятся третьи прямые российско-украинские переговоры. Во главе российской делегации выступит помощник президента России Владимир Мединский, ранее возглавлявший команду переговорщиков от РФ на встречах в Турции весной 2022 года.
Со стороны Украины во главе выступит секретарь СНБО Рустем Умеров. Из документа следует, что состав делегации дополнил представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса, а также заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский. Подробнее о составах групп на предстоящих переговорах — в материале URA.RU.
Кто вошел в состав российской делегации
Владимир Мединский
Владимир Мединский — помощник президента РФ, глава делегации. Он родился в Черкасской области Украинской ССР. Окончил факультет международной журналистики МГИМО в 1992 году и стал доктором политических и исторических наук. С 1992 по 1998 годы был соучредителем PR-агентства, параллельно работая преподавателем. Затем работал в Федеральной службе налоговой полиции и Министерстве по налогам и сборам.
В 1999-2000 годах был руководителем управления в штабе блока «Отечество — Вся Россия», а затем советником вице-спикера Госдумы. С 2002 по 2004 год возглавлял московское отделение «Единой России» и затем стал замруководителя центрального исполкома партии. Он был депутатом Госдумы IV и V созывов с 2003 по 2011 год, где возглавлял комитет по культуре.
С 2012 по 2020 год занимал пост министра культуры, курируя проекты по сохранению наследия. С 2020 года работает помощником президента, отвечая за культуру и историческую память. С 2013 года является председателем Российского военно-исторического общества. В 2022 году возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной. Его взгляды известны своей консервативной направленностью.
Михаил Галузин
Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел РФ. Родился в 1960 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1983, специализируясь на японском языке и международных отношениях. Он работал в посольстве СССР/РФ в Японии в 1983–1986 и 1992–1997 годах, а затем занимал должности в МИД РФ, включая начальника отдела и замдиректора второго департамента Азии.
С 2001 по 2008 год был советником-посланником в посольстве РФ в Японии. В 2008–2012 годах руководил департаментами Азии МИД РФ, затем был послом в Индонезии с дополнительными полномочиями в Кирибати, Восточном Тиморе и Папуа — Новой Гвинее, а также представителем при АСЕАН. С 2018 по 2022 год снова был послом в Японии. С ноября 2022 года занимает должность замминистра иностранных дел, курируя вопросы СНГ и Союзного государства, и имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2014 года. У него есть опыт ведения сложных переговоров, особенно в азиатском регионе.
Игорь Костюков
Игорь Костюков — начальник Главного управления Генштаба ВС РФ. Родился в 1961 году в Амурской области. Он окончил военно-морское училище и Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Военно-морском флоте, а затем перешел в военную разведку.
Костюков занимал должность заместителя начальника ГРУ и принимал участие в руководстве операцией ВС РФ в Сирии в период с 2015 по 2018 год. С 2018 года он занимает пост начальника ГРУ, став первым военным моряком на этой должности. В 2017 году он был удостоен звания Героя Российской Федерации, а в 2019 году получил звание адмирала. Его экспертиза в военной разведке и стратегическом анализе делает его ключевой фигурой для обсуждения военных аспектов различных конфликтов.
Александр Фомин — заместитель министра обороны РФ. Родился в 1959 году в Восточно-Казахстанской области. Он окончил Военный Краснознамённый институт Минобороны СССР в 1984 году и является кандидатом технических наук. С 1977 по 1993 год он служил в Вооруженных силах СССР и России. Затем Фомин работал в управлении военно-технического сотрудничества Минвнешэкономсвязей РФ и в компании «Росвооружение».
В различные годы он занимал руководящие должности в «Зарубежстройинвест», ФГУП «Промэкспорт» и «Рособоронэкспорте». С 2004 по 2012 год был заместителем, а затем первым заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. С 2012 по 2017 год возглавлял эту службу, после чего стал заместителем министра обороны и отвечает за международное военное и военно-техническое сотрудничество. В 2018 году он получил звание генерал-полковника. Его богатый опыт в военно-технической сфере делает его важным экспертом в обсуждении вопросов демилитаризации.
Кто вошел в состав украинской делегации
Рустем Умеров
Рустем Умеров — секретарь СНБО, глава делегации. Родился в 1982 году в Узбекистане в крымскотатарской семье, депортированной в 1944 году. Он окончил Академию бизнеса в Киеве в 2004 году, после чего в 2014–2019 годах основал и возглавлял благотворительный фонд ASTEM, который поддерживал крымскотатарское сообщество.
С 2019 по 2023 год он был депутатом Верховной Рады от партии «Голос» и активно работал в комитете по правам человека и реинтеграции Крыма. В 2022 году, участвуя в переговорах с Россией в Стамбуле, он стал объектом слухов о возможной попытке отравления. С сентября 2023 года Умеров занимал пост министра обороны Украины, а с июля 2025 года стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В его обязанности входит координация с западными партнерами и вопросы безопасности.
Сергей Кислица
Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел Украины. Родился в 1968 году в Киеве. Он окончил факультет международного права Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко в 1992 году и незамедлительно начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел Украины. За годы работы он прошел путь от стажера до высокопоставленного дипломата, занимая ключевые позиции, включая пост постоянного представителя Украины в ООН. Его опыт и знания в области международных отношений делают его важным игроком в дипломатической сфере. Кислица также владеет несколькими языками.
В мае 2024 года Сергей Кислица намекнул в своих соцсетях на атаку на Крымский мост, опубликовав пустую картинку с подписью «Керченские мосты». В 2022 году Кислица назвал зампостпреда РФ в ООН Дмитрия Полянского «одной из самых отвратительных персон» в ООН, критиковав российскую логику как «дебильную».
Александр Поклад
Александр Поклад — заместитель председателя СБУ. Родился в 1970 году. Он окончил Харьковский юридический институт в 1993 году. В своей роли он курирует контрразведку и отвечает за обеспечение безопасности на переговорах. Однако его деятельность была подвергнута критике: депутат Артем Дмитрук обвинил Поклада в причастности к ликвидации участника первых переговоров, финансиста Дениса Киреева, что вызвало значительный резонанс. В 2023 году СБУ признала убийство Киреева ошибкой, что добавило вопросов к профессиональной репутации Поклада.
Помимо этих ключевых фигур, в состав также вошли:
- Александр Бевз — внештатный советник главы Офиса президента Украины;
- Александр Дьяков — заместитель начальника штаба ВМС ВСУ;
- Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Рады по правам человека в секторе безопасности;
- Георгий Кузьмичев — офицер протокола главнокомандующего ВСУ;
- Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
- Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;
- Вадим Скибицкий — заместитель начальника ГУР Минобороны Украины, который в мае 2024 года в интервью The Economist признал невозможность военной победы Украины и предсказал начало серьёзных переговоров не ранее второй половины 2025 года;
- Андрей Фомин — начальник отдела международного права Генштаба ВСУ;
- Алексей Шевченко — заместитель начальника Генштаба ВСУ;
- Александр Шерихов — старший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ;
- Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Воздушных сил ВСУ.
Подходы Москвы и Киева, их отличия
Подходы Москвы и Киева к переговорам значительно различаются. Во время переговоров с Россией в феврале-апреле 2022 года Украина старалась действовать с чистого листа, нацеливаясь на остановку боевых действий и снятие угроза для Киева. В настоящее время Киев стремится выиграть время и не соглашаться с требованиями России, что указывает на изменившуюся стратегию.
Профессор факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул различие в потенциале сторон. Россия имеет более мощное представительство на переговорах, включая высокопрофильных чиновников из администрации президента и заместителей министров обороны и иностранных дел. В то время как украинская делегация, представляющая страну с ограниченными военными и финансовыми ресурсами, попадает в менее выгодные условия для отстаивания своих интересов.
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