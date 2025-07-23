В Госдуме призвали не блокировать WhatsApp*

Нет необходимости вводить запрет на использование зарубежных мессенджеров, включая WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны). Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров.
«Не надо вести речь о запрете, потому что если человек что-то запрещает, то он будет искать все обходы этих запретов», — заявил Джабаров в интервью «России 24», комментируя возможную блокировку WhatsApp. По его словам, необходимо сделать отечественные мессенджеры, такие как MAX, удобными для пользователей. Тогда, он уверен, многие пользователи WhatsApp захотят перейти на отечественные мессенджеры.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город первым в России внедрит национальный мессенджер MAX для взаимодействия городских служб. В приложении уже работают аккаунты «Службы 112» и «Информационно-справочной службы 122».
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны.
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