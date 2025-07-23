ВСУ потеряли в боях за Варачино боевиков двух элитных бригад

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ВСУ потерял две элитные бригады во время освобождения Варачино
ВСУ потерял две элитные бригады во время освобождения Варачино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боевых действий за населенный пункт Варачино в Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли подразделения, входящие в состав двух элитных бригад и одного штурмового полка. Об этом сообщили российские силовые структуры.

«Враг потерял подразделения элитных 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, которых попытались усилить резервами из 15-го пограничного отряда, а также переброшенные резервы из 156-й механизированной бригады», — передает слова военных ТАСС. Кроме того, Минобороны России резюмировало, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области.

Не так давно сообщалось о том, что российские войска освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Объединенная группировка войск «Север» за прошедшие сутки сумела улучшить тактическое положение, в результате чего противник понес потери, численность которых достигла 130 военнослужащих. В то же время подразделения группировки «Запад» сообщили об успешных действиях на линии соприкосновения, где украинская сторона утратила свыше 210 человек, а также было ликвидировано восемь складов с боеприпасами.

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В ходе боевых действий за населенный пункт Варачино в Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли подразделения, входящие в состав двух элитных бригад и одного штурмового полка. Об этом сообщили российские силовые структуры. «Враг потерял подразделения элитных 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, которых попытались усилить резервами из 15-го пограничного отряда, а также переброшенные резервы из 156-й механизированной бригады», — передает слова военных ТАСС. Кроме того, Минобороны России резюмировало, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области. Не так давно сообщалось о том, что российские войска освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Объединенная группировка войск «Север» за прошедшие сутки сумела улучшить тактическое положение, в результате чего противник понес потери, численность которых достигла 130 военнослужащих. В то же время подразделения группировки «Запад» сообщили об успешных действиях на линии соприкосновения, где украинская сторона утратила свыше 210 человек, а также было ликвидировано восемь складов с боеприпасами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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