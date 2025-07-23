ВС РФ сделали рывок на севере зоны СВО: карта спецоперации на 23 июля

Военнослужащие Вооруженных сил России за последние сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что операцию провели подразделения группировки войск «Север».
По данным источников, российские войска продолжают продвигаться в районе Кондратовки. Вблизи населенных пунктов Писаревка и Хотень зафиксирована активная работа авиации и применение FPV-дронов. Ход боевых действий на 23 июля — в материале URA.RU.
Сумское направление
В районе Кондратовки сохраняются интенсивные боевые действия. По фронтовой линии работают российская авиация и дроны. Вблизи Писаревки и Хотени зафиксировано применение FPV-дронов. Атаки направлены на живую силу ВСУ в прифронтовой полосе.
ВС РФ за последние сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. По информации министерства, за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации свыше 1,2 тысячи военнослужащих.
Донецкое направление
Минобороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Новоторецкое. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские силы развивают наступление на Федоровку и движутся в сторону Родинского, важного логистического узла ВСУ.
Также поступают сообщения о начале боев за Покровск. Параллельно ВС РФ штурмуют Русин Яр, Полтавку, Шахово, а также начали наступление на Никаноровку. Расширяется выступ к северу от Мирнограда.
В районе Торского (ДНР) российские войска отразили три атаки ВСУ и заняли новые позиции на восточной окраине. Было взято под контроль около двух километров автодороги в сторону Кременной. Противник потерял до взвода личного состава, два автомобиля и три единицы бронетехники, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Луганское направление
В районе Кременной военнослужащие ВС РФ выбили подразделения ВСУ из опорного пункта западнее Шипиловки. Зачищено около одного гектара кременского леса. Как сообщил Марочко, на территории обнаружено множество заминированных «лисьих нор» и кустарных взрывных устройств.
Запорожское направление
Российские штурмовые подразделения продолжают наступление на Малую Токмачку, где начались уличные бои. Штурмовые группы ВС РФ, по сообщениям с мест, продвигаются к центру села. Также Минобороны РФ сообщило об уничтожении укрепленного блиндажа ВСУ в регионе: удар был нанесен из гаубицы Д-30 по координатам, переданным средствами воздушной разведки.
Харьковское направление
Бои продолжаются в районах Волчанска, Гатища и Мелового. Линия боевого соприкосновения остается стабильной, но напряженной. По данным МО, расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ. В числе трофеев — БМП, БТР, минометы и танки.
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