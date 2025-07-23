Задержанного челябинского министра и управделами этапируют в Москву

23 июля 2025 в 15:48 Размер текста - 17 +

Романа Менжинского (справа) и Эльдара Белоусова (слева) отправляют в Москву Фото: Очевидец новость из сюжета Задержан бывший челябинский вице-губернатор Богашов Министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова и управделами губернатора и правительства региона Романа Менжинского, задержанных УФСБ по региону и столичным СК по делу о превышении полномочий, этапируют в Москву. Там им изберут меру пресечения, рассказал источник. «Белоусова и Менжинского отправят в Москву. Бывший вице-губернатор области Александр Богашов находится там с момента задержания», — рассказал источник. Богашова, Менжинского и Белоусова задержали утром 23 июля сотрудники областного управления ФСБ и центрального аппарата СК РФ. Оперативные мероприятия попали в кадр. Предварительно, бывший и действующие чиновники проходят по делу о превышении служебных полномочий (статья 286 УК РФ). Дело выросло из проверки строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. В настоящее время в столичном СИЗО находятся бывший и действующий министры дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, а также сотрудники министерства и челябинские бизнесмены. Они проходят по делу о дорожном картеле, действовавшем во время губернаторства Бориса Дубровского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова и управделами губернатора и правительства региона Романа Менжинского, задержанных УФСБ по региону и столичным СК по делу о превышении полномочий, этапируют в Москву. Там им изберут меру пресечения, рассказал источник. «Белоусова и Менжинского отправят в Москву. Бывший вице-губернатор области Александр Богашов находится там с момента задержания», — рассказал источник. Богашова, Менжинского и Белоусова задержали утром 23 июля сотрудники областного управления ФСБ и центрального аппарата СК РФ. Оперативные мероприятия попали в кадр. Предварительно, бывший и действующие чиновники проходят по делу о превышении служебных полномочий (статья 286 УК РФ). Дело выросло из проверки строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. В настоящее время в столичном СИЗО находятся бывший и действующий министры дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, а также сотрудники министерства и челябинские бизнесмены. Они проходят по делу о дорожном картеле, действовавшем во время губернаторства Бориса Дубровского.