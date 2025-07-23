Евросоюз пригрозил Трампу ответными пошлинами на товары из США

Европейский союз заявил о готовности ввести пошлины в размере 30% на американские товары на сумму около 100 миллиардов евро, если не будет достигнуто торговое соглашение с США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Европейский союз планирует быстро ввести в отношении США 30%-ные пошлины на товары стоимостью около 100 миллиардов евро (117 миллиардов долларов) в случае отсутствия сделки», — пишет Bloomberg. Решение связано с угрозой президента США Дональда Трампа установить аналогичные тарифы на большую часть европейского экспорта после 1 августа 2025 года.
В случае обострения торгового спора, ЕС планирует объединить ранее утвержденные и предложенные списки товаров, подпадающих под пошлины, в единый пакет. В него войдут товары на 21 млрд евро и 72 млрд евро соответственно. Под новые тарифы могут попасть такие американские товары, как самолеты Boeing, автомобили американского производства и бурбонский виски. Пошлины могут вступить в силу уже в августе 2025 года, если Вашингтон реализует свои угрозы. Контрмеры Евросоюза будут носить зеркальный характер.
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