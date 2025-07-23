В деле топ-менеджеров «Макфы» появился важный свидетель

В деле начальника службы закупа зерна «Макфа» (Челябинская область) Ивана Тофана и директора по закупкам холдинга Владлена Паршина, обвиняемых в покушении на получение взятки, появился важный свидетель — местный предприниматель. По словам адвоката Михаила Кириенко, представляющего интересы Паршина, данный бизнесмен был допрошен по одному из эпизодов и его показания поставили под сомнения суть обвинений в адрес топ-менеджеров.
«Про данного предпринимателя следователям рассказал Дмитрий Шепеля, проходящий по делу в качестве посредника. Он говорил, что когда-то получал от бизнесмена деньги и передавал их Паршину. Но на полиграфе бизнесмен пояснил, что никаких денег Шепеле не давал, а когда тот начал угрожать, ссылаясь на Паршина, пресек его действия. Показания свидетеля оказались достоверными, тем самым поставив под сомнение все то, что ранее наговорил Шепеля», — сообщил URA.RU Кириенко.
Но пока, по словам адвоката, дело строится на показаниях посредника. Защитники продолжают искать подтверждение оговора Паршина и Тофана. Топ-менеджеры, в свою очередь, остаются в СИЗО: Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил им срок изоляции до 27 сентября. По словам Кириенко, сторона защиты будет обжаловать это решение.
Паршин и Тофан были задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в феврале. Их обвинили в покушении на получение 16-миллионной взятки от одного из бизнесменов. По версии следствия, деньги предназначались за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. После получения первой части суммы их задержали.
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