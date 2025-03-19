США должны заставить Киев соблюдать перемирие по энергетике

Президент России Владимир Путин согласился прекратить удары по объектам энергетики на Украине с тем, чтобы раскрыть истинные намерения Запада по урегулированию конфликта. Если США действительно стремятся к миру, они заставят Киев соблюдать перемирие, сказал в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин.
«Можно точно утверждать, что инициатива Путина станет лакмусовой бумажкой реальных намерений сторон. Есть основания полагать, и сам российский лидер в разговоре с Трампом подчеркнул, что Украина нарушит такую договоренность», — рассуждает эксперт.
Если Штаты заинтересованы в прекращении вооруженного противостояния, они заставят своих подопечных в Киеве соблюдать перемирие, сказал Зудин. Взаимный отказ от ударов по энергетике станет для Вашингтона дополнительным инструментом, который позволит ему дисциплинировать украинских союзников, полагает политолог.
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся 18 марта. Лидеры двух стран обсудили пути мирного урегулирования украинского конфликта и согласились на 30 дней прекратить взаимные ракетные удары по энергетическим объектам в зоне боевых действий. Путин и Трамп договорились продолжить усилия по достижению мира и налаживанию российско-американских отношений.
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