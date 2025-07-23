23 июля 2025

Россия и Украина договорились об обмене гражданских

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле стала третьей и продлилась около 40 минут
Встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле стала третьей и продлилась около 40 минут Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия и Украина договорились о проведении обменов не только военными, но и гражданскими лицами. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе третьего раунда переговоров между делегациями двух стран, который прошел в Стамбуле.

«Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Таким образом, стороны расширили сферу гуманитарного взаимодействия, ранее ограничивавшуюся обменами пленных военнослужащих.

Третий раунд переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле длился около 40 минут. Турецкие СМИ называли нынешний раунд переговоров последним шансом для Киева и его западных союзников достичь соглашения с Москвой.

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Россия и Украина договорились о проведении обменов не только военными, но и гражданскими лицами. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе третьего раунда переговоров между делегациями двух стран, который прошел в Стамбуле. «Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Таким образом, стороны расширили сферу гуманитарного взаимодействия, ранее ограничивавшуюся обменами пленных военнослужащих. Третий раунд переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле длился около 40 минут. Турецкие СМИ называли нынешний раунд переговоров последним шансом для Киева и его западных союзников достичь соглашения с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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