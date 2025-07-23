23 июля 2025

Мединский раскрыл, что Россия предложила Украине

Мединский: Россия предложила Украине создать три рабочие онлайн-группы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мединский рассказал о предложении для Украины
Мединский рассказал о предложении для Украины Фото:

Россия предложила Украине создать три рабочие онлайн-группы для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы направили украинской стороне предложение о создании трех рабочих групп, которые смогут оперативно обсуждать все возникающие вопросы в онлайн-формате. Украинская сторона решила рассмотреть предложение о рабочих группах», — подчеркнул он. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что состав российской переговорной делегации может быть изменен в случае появления новых задач, а определение ее участников остается исключительной прерогативой президента РФ. В делегацию входят представители различных сфер, обладающие необходимыми знаниями и опытом для работы с украинской стороной. Вопросы о датах и формате переговоров между Россией и Украиной обсуждаются без затруднений, стороны продолжают искать оптимальные пути для диалога.

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Россия предложила Украине создать три рабочие онлайн-группы для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. «Мы направили украинской стороне предложение о создании трех рабочих групп, которые смогут оперативно обсуждать все возникающие вопросы в онлайн-формате. Украинская сторона решила рассмотреть предложение о рабочих группах», — подчеркнул он. Его слова передает РИА Новости.  Ранее сообщалось, что состав российской переговорной делегации может быть изменен в случае появления новых задач, а определение ее участников остается исключительной прерогативой президента РФ. В делегацию входят представители различных сфер, обладающие необходимыми знаниями и опытом для работы с украинской стороной. Вопросы о датах и формате переговоров между Россией и Украиной обсуждаются без затруднений, стороны продолжают искать оптимальные пути для диалога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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