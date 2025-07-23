Мединский раскрыл, что Россия предложила Украине

Россия предложила Украине создать три рабочие онлайн-группы для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мы направили украинской стороне предложение о создании трех рабочих групп, которые смогут оперативно обсуждать все возникающие вопросы в онлайн-формате. Украинская сторона решила рассмотреть предложение о рабочих группах», — подчеркнул он. Его слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что состав российской переговорной делегации может быть изменен в случае появления новых задач, а определение ее участников остается исключительной прерогативой президента РФ. В делегацию входят представители различных сфер, обладающие необходимыми знаниями и опытом для работы с украинской стороной. Вопросы о датах и формате переговоров между Россией и Украиной обсуждаются без затруднений, стороны продолжают искать оптимальные пути для диалога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.