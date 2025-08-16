16 августа 2025

Axios: Трамп предложил Путину и Зеленскому встретиться 22 августа

Трамп запланировал провести встречу Путина и Зеленского
Трамп запланировал провести встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским уже 22 августа. Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

«Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит „быстро“ уже 22 августа», — приводит цитату портал Axios. Источники отмечают, что встреча лидеров может пройти на нейтральной территории.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал инициативу провести трехсторонний саммит с участием лидеров России и Украины для обсуждения путей завершения конфликта, однако конкретные сроки и условия встречи не назывались. Предыдущая попытка организовать переговоры была намечена на 15 августа, но тогда Владимир Зеленский приглашения не получил, что вызвало обеспокоенность Киева по поводу возможных уступок без участия Украины.

